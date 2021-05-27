Финансовые новости
- |
- 27.05.21
- |
- 09:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС сожалеет об отказе Швейцарии от работы над рамочным соглашением
08:54 27.05.2021 |
Представители Европейского Союза выразили сожаление в связи с решением Швейцарии прекратить длящиеся с 2014 года переговоры о разработке единого рамочного соглашения, регламентирующего их отношения. "Без этого рамочного договора модернизация текущих отношений будет невозможной", - заявили в среду, 26 мая, в Еврокомиссии. В частности, Евросоюз больше не будет автоматически признавать швейцарскую регистрацию лекарственных средств, прекращаются переговоры о допуске Швейцарии на европейский рынок электроэнергии.
Об отказе от дальнейших переговоров с Евросоюзом в среду объявил президент Швейцарии Ги Пармелен, заявивший, что хотел лично сообщить об этом председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), но та не приняла его предложение беседы. В то же время Пармелен направил фон дер Ляйен письмо, в котором подчеркнул, что Швейцария хочет углублять и поддерживать отношения с ЕС.
Переговоры о соглашении, которое было в общих чертах выработано уже в 2018 году и предусматривало автоматическую адаптацию к изменению европейских норм, зашли в тупик на фоне противодействия швейцарских профсоюзов и некоторых политических партий. В частности, Швейцария ставила под сомнение содержащиеся в нем нормы о государственной помощи, стремилась защитить высокие зарплаты в стране и не допустить жителей ЕС до швейцарских социальных выплат, пишет агентство dpa.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Территориальная оборона от Зеленского. Кто пойдет служить за 2174 грн в месяц
|Перевыборы на Прикарпатье: Почему у Зеленского упорно держатся за Вирастюка
|Лана Зеркаль покидает Нафтогаз
|Популизм против популизма: Как власть может заблокировать референдум о закрытии рынка земли
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС сожалеет об отказе Швейцарии от работы над рамочным соглашением
|Правительство Германии отвергло идею сопредседателя «Зеленых» по оружию для Украины
|Исследование: Иран обходит санкции с помощью майнинга биткоина
|В морду Путину: Почему одна из главных партий Германии поддерживает Украину
|Макрон требует нового подхода Евросоюза к России и Беларуси
|«Северный поток - 2»: Байден объяснил причину отказа от санкций
Это интересно
|Самым мощным Audi A4 станет электрическая RS-версия
|Американский сервис вызова такси Lyft открывает офис в Киеве
|Google Фото больше не будет притворяться, что сохраняет сжатые фото в высоком качестве
|Новый Redmi Note 10 Pro фотографирует на уровне Apple iPhone XS Max и лучше, чем iPhone SE
|В Норвегии суд признал Tesla виновной в намеренном снижении скорости зарядки и запаса хода после обновления ПО
|Tesla стала втайне тестировать автопилот на основе лидаров, хотя Маск отрицал их необходимость
|Google впервые подала иск к Роскомнадзору