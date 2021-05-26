Финансовые новости
- |
- 26.05.21
- |
- 08:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Макрон требует нового подхода Евросоюза к России и Беларуси
08:20 26.05.2021 |
Евросоюзу следует коренным образом изменить подход к России и Беларуси, поскольку нынешняя политика санкций больше не дает результата. Такое мнение высказал во вторник, 25 мая, после завершения саммита ЕС в Брюсселе президент Франции Эмманюэль Макрон.
По словам главы французского государства, политика пошагового введения санкций как реакция на тупиковую ситуацию больше не является эффективной. "Евросоюзу стоит задаться вопросом о том, как могут выглядеть более действенные ответы", - подчеркнул в этой связи Макрон.
С его точки зрения, в отношении России европейцам необходимы "краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная стратегии", которые нужно обсудить перед очередным саммитом Евросоюза, намеченным на 24-25 июня. К этому времени Еврокомиссия, а также верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель должны будут по поручению Совета ЕС подготовить отчет об опциях в отношениях с Россией, указано в проекте коммюнике майского саммита ЕС.
Санкции ЕС против Беларуси
Что касается Беларуси, то санкции, введенные ЕС после жесткого подавления протестов против фальсификации выборов президента страны в 2020 году, в конце мая были дополнены новыми штрафными мерами, принятыми в связи с инцидентом вокруг лайнера авиакомпании Ryanair, который белорусские власти заставили совершить посадку в Минске, и последовавшим за этим задержанием находившегося на борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
Реагируя на эту ситуацию, Совет ЕС призвал европейские авиакомпании перестать летать над территорией Беларуси, запретил белорусским авиакомпаниям пользоваться услугами аэропортов в ЕС и закрыл для них воздушное пространство Евросоюза.
По данным информационных агентств, 26 мая Франция, Эстония и Ирландия собираются обсудить инцидент с лайнером Ryanair на закрытой встрече Совета Безопасности ООН.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Опыт Израиля для Украины. Почему «Химера» нам нужнее, чем «Железный купол»
|Целесообразность или законность: Когда под санкциями Зеленского окажутся тысячи украинцев
|Изгнание из «зеленого» рая: Кого выпрут из «слуг» после Шевченко
|Парадокс эпохи постправды. Почему Зеленский испугался собственного Центра противодействия дезинформации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Макрон требует нового подхода Евросоюза к России и Беларуси
|«Северный поток - 2»: Байден объяснил причину отказа от санкций
|Кремль сообщил о встрече Путина и Байдена 16 июня
|Google впервые подала иск к Роскомнадзору
|Боярский бунт. Как чиновничья вертикаль осмелилась перечить Путину
|Как Беларусь затмила Россию на саммите Евросоюза
Это интересно
|McLaren рассказал, почему гибрид Artura получился таким лёгким
|Следующим автомобилем Папы Римского будет американский электрокар
|TSMC объявил о прорыве в создании 1-нанометровых чипов
|Космический туризм: ракетоплан Virgin Galactic успешно долетел до границы космоса
|Tesla раскрыла сроки запуска производства «быстрейшего серийного автомобиля»
|Европейский регулятор полагает, что первые летающие такси могут появиться в регионе в 2024 году
|Google заплатил Украине штраф в миллион гривен