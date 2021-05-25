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ЕС вводит санкции против Беларуси из-за инцидента с Ryanair
07:56 25.05.2021 |
Государства ЕС вечером в понедельник, 24 мая, согласовали единый ответ на инициированную белорусскими властями принудительную посадку в Минске лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Греции в Литву, и последовавшие за этим задержания находившихся на борту белорусского журналиста Романа Протасевича и его спутницы россиянки Софии Сапеги.
В своем официальном заявлении Совет Евросоюза призывает всех авиаперевозчиков из ЕС избегать перелетов над территорией Беларуси. Другой санкционной мерой должен стать запрет для белорусских авиакомпаний на перелеты в воздушном пространстве ЕС и использование европейских аэропортов.
"Совет ЕС требует немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги. Им должна быть гарантирована свобода передвижения", - говорится в документе. В то же время Брюссель призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести незамедлительное расследование "этого беспрецедентного и неприемлемого инцидента".
Персональные и экономические санкции в отношении Беларуси
Главы государств и правительств стран ЕС также договорились о новых штрафных мерах в отношении Беларуси в ответ на принудительную посадку самолета. А именно, они проинструктировали Совет ЕС расширить санкционный список физических лиц и организаций из Беларуси.
Кроме того, они обратились к Совету ЕС с предложением ввести дополнительные экономические санкции в отношении Беларуси. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель должен безотлагательно подготовить соответствующее предложение.
Солидарность с Ригой из-за высылки латвийских дипломатов
Вместе с тем Брюссель выразил солидарность с Латвией "в вопросе необоснованной высылки латвийских дипломатов" из Минска 24 мая, последовавшей после того, как глава МИД Латвии и мэр латвийской столицы публично поменяли государственный флаг Беларуси в центре Риги на бело-красно-белый, ставший символом протестного движения против режима Александра Лукашенко.
Реагируя на действия Минска, Рига также выслала посла Беларуси и весь состав дипломатического представительства страны.
Инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси
Лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс FR4978 из Афин в Вильнюс, на борту которого находились сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега, 23 мая был вынужден совершить посадку в Минске.
В ирландской авиакомпании Ryanair заявили, что белорусские власти направили авиалайнер в Минск, а сообщение об угрозе безопасности поступило от белорусских авиадиспетчеров. Для сопровождения самолета Беларусь подняла в воздух истребитель МиГ-29.
В итоге на борту самолета не нашли ничего подозрительного. Авиалайнеру разрешили вылететь из Минска после нескольких часов в аэропорту. Однако Протасевичу и его девушке не позволили продолжить полет.
При этом белорусская сторона утверждает, что экипаж самолета сам принял решение сесть в Минске, и отрицает, что на пилотов оказывалось давление.
Этот инцидент стал одной из основных тем на саммите ЕС в Брюсселе 24 мая. Его резко осудили страны Евросоюза, США и НАТО.
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