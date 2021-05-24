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Огромная роботизированная рука китайской космической станции вызвала у США озабоченность
13:04 24.05.2021 |
Оснащённость гигантской роботизированной металлической рукой основного модуля китайской космической станции Tiangong Space Station вызывает озабоченность в Вашингтоне. В США считают, что такое приспособление можно использовать в военных целях.
По данным китайских учёных, десятиметровый манипулятор способный перемещать объекты с массой до 20 тонн и способен двигаться вокруг модуля и помогать причаливать и стыковаться космическим кораблям.
Хотя концепция не нова и КНР уже запускала несколько спутников, оснащённых механическими руками для сбора космического мусора, многие в США не уверены в истинном назначении манипулятора. По словам главы Космического командования США Джеймса Диконсона (James Dickinson), выступавшего перед Конгрессом в прошлом месяце, технология «может быть использована в будущих системах для борьбы с другими спутниками».
Китайская академия космических технологий, разработавшая оснащённый рукой спутник Shijian-17 и управляющая им с 2016 года, отрицает военное назначение разработок. Тем не менее в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований заявляют, что за годы эксплуатации спутник выполнял немало «необычных манёвров» и менял своё положение относительно других спутников, расположенных на геостационарной орбите. Кстати, сами США используют спутники с роботизированными манипуляторами ещё с 90-х годов прошлого века.
В своём выступлении перед Конгрессом Дикинсон заявил, что в случае войны стороны будут использовать начальные минуты, пытаясь уничтожить системы коммуникации противника вроде американской навигационной GPS. По его словам, в Китае разработали широкий спектр средств для создания помех и атак в киберпространстве, орбитального энергетического оружия, а также наземных противоспутниковых ракет, способных блокировать или уничтожать американские спутники.
Китай имеет собственный взгляд на происходящее. По словам местных экспертов, Дикинсон разыгрывает «китайскую карту» для того, чтобы оправдать больший бюджет собственного ведомства. Кроме того, борьба с космическим мусором является реальным и важным вызовом для всех.
В 2016 году Пекин официально заявил, что борьба с обломками космических аппаратов на орбите стала одной из 10 приоритетных задач в космосе на ближайшие пять лет. Тестировались несколько способов их устранения - от использования роботизированных рук и сетей до разрушения мусора лазерами. NASA, Европейское космическое агентство и Японское агентство аэрокосмических исследований уже анонсировали собственные проекты и запустили несколько экспериментальных космических аппаратов соответствующего назначения.
По словам одного из топ-менеджеров Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, «удаление космических обломков является важной проблемой, с которой столкнутся текущие и будущие космические миссии», а разработка технологий очистки космоса необходима для защиты космических «активов», сохранения космической безопасности и ресурсов для человечества.
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