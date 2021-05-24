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Литва вышла из формата «17+1» с Китаем и призвала к этому другие страны ЕС
09:22 24.05.2021 |
Литва вышла из формата сотрудничества стран Восточной и Центральной Европы с Китаем "17+1", и призывает другие европейские страны поступить так же.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью в Politico.
"Больше нет такого понятия, как "17+1", поскольку из практических целей Литва там отсутствует", - сказал Ландсбергис.
Министр призвал другие страны ЕС также отказаться от этой инициативы. "С нашей точки зрения, ЕС пора перейти от разделяющего формата 16+1 к более объединяющему и, следовательно, гораздо более эффективному 27+1. ЕС сильнейший, когда все 27 государств-членов действуют вместе с институтами ЕС", - сказал Ландсбергис.
Признаки уменьшения интереса к большой стратегии Китая в Восточной Европе появились в начале этого года, когда некоторые члены ЕС в этой группе отклонили приглашение Пекина для своих высших руководителей принять участие в саммите с президентом Си Цзиньпином.
После выхода Литвы в составе этой группы остаются еще 11 стран ЕС: Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Словения.
Между тем Китай стремится "привлечь к инициативе" другие пять стран - Албанию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Черногорию и Сербию, пишет Politico и отмечает, что Пекин активно помогает этим странам вакцинами от коронавируса и другими медицинскими средствами. Вероятно, речь идет об увеличении их участия, поскольку названные страны уже являются участниками этой инициативы.
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