Финансовые новости
- |
- 24.05.21
- |
- 13:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Министр обороны Великобритании назвал Россию «угрозой номер один»
09:02 24.05.2021 |
Россия является для Великобритании "угрозой номер один", заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в интервью газете The Telegraph, опубликованном в субботу, 22 мая. По его словам, российские подводные лодки кружат вокруг всего побережья Великобритании, а российские корабли "регулярно посещают" британские воды. Так, в 2020 году были замечены 26 кораблей РФ и одна подводная лодка, а с 2013 года таких инцидентов было 150, пояснил Уоллес.
Как правило, российские корабли заходят в Ла-Манш или Северное море, но в конце 2020 года впервые за очень долгое время - возможно, впервые - российская субмарина была замечена в Ирландском море, заявил глава Минобороны Великобритании. Британцы уже пытались различными методами добиться деэскалации, но в данный момент сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации, отметил он, напомнив, что речь идет о "стране, которая убила людей в Солсбери".
Отравление Сергея Скрипаля и его дочери
В марте 2018 года в британском Солсбери были отравлены экс-шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии следствия, яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля в этом городе. После длительного лечения пострадавшие покинули больницу, а их место пребывания держится в тайне.
Лондон обвинил в преступлении предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ) Руслана Боширова и Александра Петрова, допустив, что их имена могут быть вымышленными. Позднее в деле появился третий подозреваемый - представитель военной разведки России, прибывший в Великобританию под именем Сергея Федотова. Расследовательские группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" узнали подробности из биографии Боширова, Петрова и Федотова и назвали их настоящие имена - Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев. Российская сторона отрицает причастность к произошедшему.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. В Украине разработана серия активных головок самонаведения для новых ЗРК
|Особенности «военных сборов» в ОРДЛО
|Почему подешевел доллар на межбанке 21 мая и что будет с курсом гривны на следующей неделе
|Игра в правительство. Когда Любченко сменит Шмыгаля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Огромная роботизированная рука китайской космической станции вызвала у США озабоченность
|Партия Эрдогана связана с мафией? Что рассказал криминальный авторитет
|Польша купит у Турции 24 ударных беспилотников Bayraktar
|В Европарламенте хотят проверить использование денег ЕС палестинцами
|Парламент Ирана может ограничить сотрудничество с МАГАТЭ
|Литва вышла из формата «17+1» с Китаем и призвала к этому другие страны ЕС
Это интересно
|Представлен смартфон Nubia Z30 Pro с тремя 64-Мп камерами, 120-Вт зарядкой и ценой от $780
|571 л.с. и 482 км без подзарядки: у Ford F-150 появилась электрическая версия
|Гибридный BMW X5 оснастят экологичными шинами
|Первый космический турист Blue Origin заплатит за полёт не менее $2,8 млн
|Смартфоны на Android получили функции пультов для Android TV
|Google пообещала представить универсальный квантовый компьютер к 2029 году
|Интенсивность DDoS-атак за год возросла практически на треть