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Комитет сената США и законодатели ряда стран призвали запретить полеты над Беларусью
08:45 24.05.2021 |
Председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором осуждают власти Беларуси после инцидента с рейсом Ryanair.
"Мы (...) осуждаем угрозу применения насилия в отношении гражданского самолета в небе над Беларусью", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета сената США по международным отношениям.
"Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) немедленно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для воздушных судов", - отметили они.
До тех пор, пока не будет проведено расследование, законодатели призывают приостановить членство Беларуси в организации и "запретить все полеты над республикой, включая полеты в страну и из нее".
Кроме того, законодатели потребовали "немедленного и безоговорочного освобождения Романа Протасевича".
Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, Протасевич. После посадки самолета он был задержан.
По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.
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