Финансовые новости
- |
- 24.05.21
- |
- 13:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Задержание Протасевича: США координируют свой ответ с партнерами
08:42 24.05.2021 |
Соединенные Штаты назвали "наглым и шокирующим поступок режима" Александра Лукашенко, вследствие которого самолет Ryanair был вынужден отклониться от курса и сесть в Минске, а белорусский блогер Роман Протасевич был задержан. Такую запись госсекретарь США Энтони Блинкен оставил в воскресенье, 23 мая, в Twitter.
"Мы требуем проведения международного расследования и координируем с нашими партнерами дальнейшие шаги", - написал он, добавив, что ведутся консультации с ЕС, официальными лицами Литвы и Греции. По словам Блинкена, Вашингтон поддерживает "народ Беларуси".
Американский госсекретарь при этом подчеркнул, что решение перенаправить самолет поставило "под угрозу жизни более 120 пассажиров, включая граждан США", указали в пресс-службе Госдепа. "Учитывая признаки того, что вынужденная посадка была совершена под ложным предлогом, мы выступаем за скорейшее проведение заседания Совета Международной организации гражданской авиации для рассмотрения произошедшего", - отметил дипломат.
Говоря о ситуации с давлением на журналистов в Беларуси, глава внешнеполитического ведомства США указал: "Независимые СМИ являются важнейшим столпом, поддерживающим верховенство закона, а также жизненно важным компонентом демократического общества".
Задержание Романа Протасевича
Самолет лоукостера Ryanair совершал регулярный рейс FR4978 по маршруту Афины - Вильнюс. На борту лайнера находился оппозиционный блогер Протасевич. Самолет совершил экстренную посадку в столице Беларуси из-за сообщения о минировании лайнера, которое впоследствии оказалось ложным. Машину сопровождал истребитель белорусских ВВС, поднятый в небо по личному приказу правителя страны Александра Лукашенко.
В феврале стало известно, что Минск добивается от Варшавы экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича - основателя и тогдашнего главного редактора популярного Telegram-канала Nexta, объявленного властями Беларуси экстремистским. КГБ Беларуси внес Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.
Протасевичу угрожает как минимум длительный срок лишения свободы. Сам он не исключал возможности смертной казни.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. В Украине разработана серия активных головок самонаведения для новых ЗРК
|Особенности «военных сборов» в ОРДЛО
|Почему подешевел доллар на межбанке 21 мая и что будет с курсом гривны на следующей неделе
|Игра в правительство. Когда Любченко сменит Шмыгаля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Огромная роботизированная рука китайской космической станции вызвала у США озабоченность
|Партия Эрдогана связана с мафией? Что рассказал криминальный авторитет
|Польша купит у Турции 24 ударных беспилотников Bayraktar
|В Европарламенте хотят проверить использование денег ЕС палестинцами
|Парламент Ирана может ограничить сотрудничество с МАГАТЭ
|Литва вышла из формата «17+1» с Китаем и призвала к этому другие страны ЕС
Это интересно
|Представлен смартфон Nubia Z30 Pro с тремя 64-Мп камерами, 120-Вт зарядкой и ценой от $780
|571 л.с. и 482 км без подзарядки: у Ford F-150 появилась электрическая версия
|Гибридный BMW X5 оснастят экологичными шинами
|Первый космический турист Blue Origin заплатит за полёт не менее $2,8 млн
|Смартфоны на Android получили функции пультов для Android TV
|Google пообещала представить универсальный квантовый компьютер к 2029 году
|Интенсивность DDoS-атак за год возросла практически на треть