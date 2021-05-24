Задержание Протасевича: США координируют свой ответ с партнерами

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Задержание Протасевича: США координируют свой ответ с партнерами

 

Соединенные Штаты назвали "наглым и шокирующим поступок режима" Александра Лукашенко, вследствие которого самолет Ryanair был вынужден отклониться от курса и сесть в Минске, а белорусский блогер Роман Протасевич был задержан. Такую запись госсекретарь США Энтони Блинкен оставил в воскресенье, 23 мая, в Twitter.

"Мы требуем проведения международного расследования и координируем с нашими партнерами дальнейшие шаги", - написал он, добавив, что ведутся консультации с ЕС, официальными лицами Литвы и Греции. По словам Блинкена, Вашингтон поддерживает "народ Беларуси".

Американский госсекретарь при этом подчеркнул, что решение перенаправить самолет поставило "под угрозу жизни более 120 пассажиров, включая граждан США", указали в пресс-службе Госдепа. "Учитывая признаки того, что вынужденная посадка была совершена под ложным предлогом, мы выступаем за скорейшее проведение заседания Совета Международной организации гражданской авиации для рассмотрения произошедшего", - отметил дипломат.

Говоря о ситуации с давлением на журналистов в Беларуси, глава внешнеполитического ведомства США указал: "Независимые СМИ являются важнейшим столпом, поддерживающим верховенство закона, а также жизненно важным компонентом демократического общества".

Задержание Романа Протасевича

Самолет лоукостера Ryanair совершал регулярный рейс FR4978 по маршруту Афины - Вильнюс. На борту лайнера находился оппозиционный блогер Протасевич. Самолет совершил экстренную посадку в столице Беларуси из-за сообщения о минировании лайнера, которое впоследствии оказалось ложным. Машину сопровождал истребитель белорусских ВВС, поднятый в небо по личному приказу правителя страны Александра Лукашенко.

В феврале стало известно, что Минск добивается от Варшавы экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича - основателя и тогдашнего главного редактора популярного Telegram-канала Nexta, объявленного властями Беларуси экстремистским. КГБ Беларуси внес Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Протасевичу угрожает как минимум длительный срок лишения свободы. Сам он не исключал возможности смертной казни.

По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

12:24 Справочный курс гривны 24 мая повышен на 3,66 коп до 27,4262 грн/$1

11:58 Биржи Азии 24 мая закрылись в основном ростом на спаде коронавирусных опасений

11:10 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 21.05.21

11:02 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.05.21

10:46 Остаток средств на корсчетах банков 24.05.21

10:37 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 21.05.2021

09:12 В Societe Generale не нашли биткоину место в инвестиционных портфелях

09:06 Золото дорожает 24 мая на ожиданиях по инфляции

08:48 Доллар дешевеет к евро и иене 24 мая на фоне сохранения инфляционных опасений

07:48 Американские биржи 21 мая закрылись разнонаправленно

21.05 Почему подешевел доллар на межбанке 21 мая и что будет с курсом гривны на следующей неделе

21.05 Биткоин упал ниже $37 000 на фоне новостей о запрете майнинга в Китае

21.05 НБУ обязал банки пересмотреть внутренние процессы по управлению реструктуризированными активами

21.05 Цены на нефть растут 21 мая после трех дней падения

21.05 Фунт 21 мая дорожает к доллару на сильной статистике по Великобритании

• дальше…

13:04 Огромная роботизированная рука китайской космической станции вызвала у США озабоченность

09:42 Партия Эрдогана связана с мафией? Что рассказал криминальный авторитет

09:32 Польша купит у Турции 24 ударных беспилотников Bayraktar

09:29 В Европарламенте хотят проверить использование денег ЕС палестинцами

09:26 Парламент Ирана может ограничить сотрудничество с МАГАТЭ

09:22 Литва вышла из формата «17+1» с Китаем и призвала к этому другие страны ЕС

09:16 ЕС может начать делать заявления от имени 26 стран после серии вето Венгрии - СМИ

09:02 Министр обороны Великобритании назвал Россию «угрозой номер один»

08:58 «Фортуна» продолжает прокладку «Северного потока - 2» в водах ФРГ

08:53 США наложили санкции на российские судна и компании, строящие «Северный поток-2»

08:45 Комитет сената США и законодатели ряда стран призвали запретить полеты над Беларусью

08:42 Задержание Протасевича: США координируют свой ответ с партнерами

08:39 Президент Евросовета пообещал последствия за посадку Ryanair с оппозиционером в Минске

08:32 Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске Ryanair с оппозиционером

21.05 В США предложили установить мировой налог на прибыль корпораций не менее 15%

• дальше…

19.05 Кондиционер, GPS, форма для водителей: Киев вводит жесткие требования к перевозчикам

19.05 Квартиры снимают с продажи. Из-за чего в Киеве стало сложнее купить жилье

18.05 Обыски у Кличко: Судьба Киева снова находится в руках людей Черновецкого

18.05 Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко

14.05 Киев будут застраивать без генплана до 2024 года

14.05 Украинцы оформили 16 миллионов биометрических паспортов

14.05 Власти Киева отдадут часть территории городской больницы под строительство частной клиники

13.05 Странные обыски в КГГА. Зачем Зеленский напросился на ответный удар от Кличко

13.05 Кличко считает обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и лично на него

13.05 В Киеве разоблачили схему «крышевания» нелегальной торговли в подземных переходах

12.05 Минэкономики предлагает отменить запрет на экспорт необработанных лесоматериалов

12.05 Украина получила на вакцинацию $90 миллионов займа Всемирного банка

07.05 Украина подписала контракты на поставку до конца 2021 года 42 млн доз вакцины от коронавируса – Степанов

07.05 «Стена» на границе. Смогут ли украинские пограничники остановить российское вторжение

05.05 Критически ситуацию в Украине оценивают почти 80% граждан - соцопрос

• дальше…

12:16 Виталий Кулик: Возможно, президент верит, что занимается деолигархизацией, а вот Ермак улыбается

08:11 Позитив недели. В Украине разработана серия активных головок самонаведения для новых ЗРК

08:01 Особенности «военных сборов» в ОРДЛО

21.05 Игра в правительство. Когда Любченко сменит Шмыгаля

21.05 Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76

21.05 Рада соберется на пленарное заседание в первую неделю июня

21.05 Референдум о судьбе Донбасса: Что задумал Зеленский

20.05 Медведчук вместо окончания войны. Зачем Зеленскому понадобился референдум по Донбассу

20.05 Список претензий Зеленского: Зачем президент упрекнул США, Германию и Францию

20.05 Война против всех за абсолютную власть: Какую страну строит Зеленский

20.05 Рада назначила Любченко первым вице-премьер-министром – министром экономики

20.05 Положительно второй год правления Зеленского оценивают четверть украинцев, еще треть удовлетворительно - соцопрос «Рейтинга»

20.05 Зеленский возглавляет президентский рейтинг с 30,2% поддержки - соцопрос «Рейтинга»

20.05 Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры

20.05 Рада назначила Ляшко министром здравоохранения

• дальше…

11:40 Следующим автомобилем Папы Римского будет американский электрокар

11:34 TSMC объявил о прорыве в создании 1-нанометровых чипов

09:51 Космический туризм: ракетоплан Virgin Galactic успешно долетел до границы космоса

21.05 Tesla раскрыла сроки запуска производства «быстрейшего серийного автомобиля»

21.05 Европейский регулятор полагает, что первые летающие такси могут появиться в регионе в 2024 году

21.05 Google заплатил Украине штраф в миллион гривен

21.05 Электромобиль Faraday Future FF91 стал ещё более премиальным

21.05 Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию

20.05 Представлен смартфон Nubia Z30 Pro с тремя 64-Мп камерами, 120-Вт зарядкой и ценой от $780

20.05 571 л.с. и 482 км без подзарядки: у Ford F-150 появилась электрическая версия

20.05 Гибридный BMW X5 оснастят экологичными шинами

20.05 Первый космический турист Blue Origin заплатит за полёт не менее $2,8 млн

19.05 Смартфоны на Android получили функции пультов для Android TV

19.05 Google пообещала представить универсальный квантовый компьютер к 2029 году

19.05 Интенсивность DDoS-атак за год возросла практически на треть

• дальше…

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно