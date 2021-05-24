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Президент Евросовета пообещал последствия за посадку Ryanair с оппозиционером в Минске
08:39 24.05.2021 |
Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил инцидент с вынужденной посадкой в Минске самолета Афины-Вильнюс с белорусским оппозиционером на борту и пообещал последствия за такие действия режима Лукашенко, отметив, что вопрос обсудят на заседании Евросовета в понедельник.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении, обнародованном вечером 23 мая.
"Максимально жестко осуждаю принудительную посадку рейса Ryanair в Минске, что произошло 23 мая 2021 и, как сообщают, задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича", - заявил Шарль Мишель.
Президент Евросовета призвал немедленно отпустить его и гарантировать соблюдение его прав.
"Лидеры ЕС обсудят этот беспрецедентный инцидент завтра на заседании Европейского совета. Это не останется без последствий", - подчеркнул он.
Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске Ryanair с оппозиционером.
Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.
Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что свернуть в Минск было ближе, чем Вильнюса, что не соответствует действительности.
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