В США предложили установить мировой налог на прибыль корпораций не менее 15%

Минфин США предложил установить мировой налог на прибыль корпораций на уровне не менее 15%, а лучше еще выше. Сейчас налог практически нулевой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Американское ведомство считает, что нулевой налог на прибыль подрывает возможности США и других стран собирать налоги.

В Минфине США уверены, что 15% - это наименьшая возможная ставка, и предложили продолжить дискуссии, чтобы поднять ее выше.

В американском казначействе убеждены, что глобальная минимальная ставка корпоративного налога обеспечит процветание мировой экономики и будет стимулировать инновации и рост.

Предложение было сделано в рамках переговоров по международной налоговой архитектуре, которые ведут G20 и Организация экономического сотрудничества и развития.

По данным CNBC, американские компании платят ставку 21% - уровень, который был снижен при администрации Дональда Трампа. Ранее максимальная ставка составляла 35%.