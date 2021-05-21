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В США предложили установить мировой налог на прибыль корпораций не менее 15%
16:58 21.05.2021 |
Минфин США предложил установить мировой налог на прибыль корпораций на уровне не менее 15%, а лучше еще выше. Сейчас налог практически нулевой. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Американское ведомство считает, что нулевой налог на прибыль подрывает возможности США и других стран собирать налоги.
В Минфине США уверены, что 15% - это наименьшая возможная ставка, и предложили продолжить дискуссии, чтобы поднять ее выше.
В американском казначействе убеждены, что глобальная минимальная ставка корпоративного налога обеспечит процветание мировой экономики и будет стимулировать инновации и рост.
Предложение было сделано в рамках переговоров по международной налоговой архитектуре, которые ведут G20 и Организация экономического сотрудничества и развития.
По данным CNBC, американские компании платят ставку 21% - уровень, который был снижен при администрации Дональда Трампа. Ранее максимальная ставка составляла 35%.
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