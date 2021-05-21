ЕС введет сертификаты вакцинации для путешествий с 1 июля

Сертификаты о вакцинации в Европейском союзе, призванные обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии, начнут действовать с 1 июля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Еврокомиссии по поводу достижения предварительной договоренности между Европарламентом и Советом ЕС.

"Комиссия приветствует предыдущую политическую договоренность между Европейским парламентом и Советом по Положению, регулирующему цифровой COVID-сертификат ЕС. Это означает, что сертификат (который ранее назывался Цифровой зеленый сертификат) должен быть готов к концу июня, как и планировалось", - говорится в заявлении.

Теперь политическое соглашение должно быть официально одобрена Европарламентом и Советом ЕС.

"Регламент вступит в силу с 1 июля, с переходным периодом по выдаче сертификатов для тех государств-членов, которым требуется дополнительное время - шесть недель", - отметили в Еврокомиссии.

Следует отметить, что в сообщении Европарламента по сертификату не указана конкретная дату, когда они начнут действовать.

Напомним, Совет ЕС 20 мая утвердил открытие границ для вакцинированных путешественников из третьих стран.

Совет ЕС также утвердил так называемый "механизм аварийного торможения", который позволит временно ограничить все поездки в ЕС из третьих стран, если эпидемическая ситуация быстро ухудшается.