Встреча Путина и Байдена, вероятно, состоится в ближайшие недели – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена может состояться в ближайшие недели.

"Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели", - заявил Блинкен в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV.

Отвечая на вопрос журналиста, рекомендует ли он Исландию как потенциальное место встречи, глава госдепа сказал: "Безусловно, я бы рекомендовал ее в качестве места встречи. Я бы рекомендовал ее всем, и, кстати, именно этим я буду заниматься, когда вернусь домой".

Говоря об отношениях с Россией, Блинкен отметил, что США были бы рады иметь "стабильные, предсказуемые отношения с Россией".

"Перед нашими странами столько вызовов, особенно если говорить о пандемии коронавируса и восстановлении экономик таким способом, чтобы это отвечало интересам наших народов, я считаю, что состояние конфликта не отвечает ничьим интересам", - заявил госсекретарь США.

"Поэтому мы предпочли бы иметь стабильные, предсказуемые отношения. В то же время мы всегда будем отстаивать наши интересы и ценности, если им кто-то бросит вызов", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Рейкьявике завершилась встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Это был первый личный контакт двух министров с момента назначения Блинкена на этот пост, ранее они дважды созванивались.