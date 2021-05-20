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Встреча Путина и Байдена, вероятно, состоится в ближайшие недели – Блинкен
08:34 20.05.2021 |
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена может состояться в ближайшие недели.
"Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели", - заявил Блинкен в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV.
Отвечая на вопрос журналиста, рекомендует ли он Исландию как потенциальное место встречи, глава госдепа сказал: "Безусловно, я бы рекомендовал ее в качестве места встречи. Я бы рекомендовал ее всем, и, кстати, именно этим я буду заниматься, когда вернусь домой".
Говоря об отношениях с Россией, Блинкен отметил, что США были бы рады иметь "стабильные, предсказуемые отношения с Россией".
"Перед нашими странами столько вызовов, особенно если говорить о пандемии коронавируса и восстановлении экономик таким способом, чтобы это отвечало интересам наших народов, я считаю, что состояние конфликта не отвечает ничьим интересам", - заявил госсекретарь США.
"Поэтому мы предпочли бы иметь стабильные, предсказуемые отношения. В то же время мы всегда будем отстаивать наши интересы и ценности, если им кто-то бросит вызов", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Рейкьявике завершилась встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Это был первый личный контакт двух министров с момента назначения Блинкена на этот пост, ранее они дважды созванивались.
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