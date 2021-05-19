В США все больше призывов к бойкоту Олимпиады в Пекине. К ним присоединилась глава Палаты представителей Нэнси Пелоси

Спикер палаты представителей США, демократка Нэнси Пелоси, призвала к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году из-за продолжения репрессий в Синьцзяне, которые Вашингтон называет геноцидом. Пелоси считает, что спортсмены должны участвовать в играх, а вот главы государств присутствовать там не должны.

Власти Китая содержат более миллиона уйгуров и других мусульман в Синьцзяне, регионе на северо-западе Китая. Там они живут в учреждениях "перевоспитания" - лагерях, похожих на тюрьмы, где они содержатся в течение неопределенного периода без предъявления каких-либо обвинений.

Сначала страна отрицала существование лагерей, затем там заявили, что лагеря - это мера против терроризма.

Правительство Китая также обвиняют во многих других нарушениях прав коренного населения Синьцзяна, включая тотальную слежку, принудительную стерилизацию уйгурских женщин и разлучение детей с их семьями.

"Если главы государств поедут в Китай в момент, когда там продолжается геноцид, действительно возникает вопрос - а какой моральный авторитет у нас есть, чтобы говорить о правах человека в любом месте в мире?" - заявила Пелоси.

Лю Пэнъюй, представитель китайского посольства в Вашингтоне, резко прокомментировал высказывание Пелоси.

"Интересно, что заставляет некоторых американских политиков думать, что они на самом деле обладают так называемым "моральным авторитетом"? Что касается вопросов прав человека, у США нет права, ни исторически, ни в настоящее время выступать с огульной необоснованной критикой Китая", - сказал Лю агентству Рейтер.

США признали репрессии против уйгуров геноцидом 19 января, в последний день администрации Трампа. Сменившая ее администрация Байдена решила не пересматривать эту трактовку.