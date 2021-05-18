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Байден пообещал поделиться с другими странами еще 20 млн доз вакцины
08:19 18.05.2021 |
Президент США Джо Байден заявил, что его администрация увеличит количество доз вакцины от коронавируса, которыми планирует поделиться с другими странами, до 80 миллионов доз.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN и СBS News.
В дополнение к 60 млн. доз вакцины AstraZeneca, президент пообещал к концу июня дополнительные 20 миллионов доз, включающие вакцины Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson, которые применяются в США. Он не уточнил, какие именно страны могут получить дополнительные дозы.
"Мы знаем, что Америка не будет полностью в безопасности, пока пандемию не возьмут под контроль во всем мире", - отметил Джо Байден.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что это "в пять раз больше, чем предоставляла любая страна мира".
В апреле Джо Байден пообещал поделиться с другими странами в следующие два месяца 60 миллионами доз вакцины AstraZeneca, которая не будет необходима в США.
По словам президента, до конца этого месяца вакцин в стране хватит для каждого взрослого американца.
В настоящее время полную вакцинацию от коронавируса прошли около 123 млн человек (43%), и около 60% всех взрослых в США получили прививку по крайней мере одной дозой. Недавно регулятор разрешил использование вакцины Pfizer-BioNTech также для подростков 12-15 лет.
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