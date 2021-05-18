США и ЕС достигли частичного согласия в споре по поводу трамповских пошлин на металл

Европейский союз согласился на частичное перемирие с США в споре относительно тарифов на металл, наложенных бывшим президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Европейская комиссия заявила в понедельник, что приостановит запланированное повышение тарифов в ответ на срок до шести месяцев. Пошлины планировалось наложить на ряд американских продуктов от помады до спортивной обуви, пошлины на американский виски, мотоциклы и моторные лодки 1 июня должны были вырасти до 50%.

В совместном заявлении Брюссель и Вашингтон заявили, что, будучи союзниками, они могут способствовать высоким стандартам, решать общие проблемы "и привлекать к ответственности страны, такие как Китай, которые поддерживают политику, искажающую торговлю".

До конца года стороны планируют искать решение проблемы глобальной избыточной мощности стали и алюминия.

При этом США сохранят свои тарифы в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, которые также касаются импорта из Китая, Индии, Норвегии, России, Швейцарии и Турции.

Администрация Трампа называла тарифы на металлы основой национальной безопасности США.

ЕС отверг, что его экспорт несет угрозу безопасности, и ответил, установив собственные тарифы на американскую продукцию объемом 2,8 млрд евро. Эти тарифы продолжат действовать.