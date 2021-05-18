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Черногория сокращает сотрудничество с НАТО
23:36 17.05.2021 |
Ориентированное на Сербию и РФ правительство Черногории приняло ряд решений о сокращении сотрудничества с НАТО.
Об этом пишет "Балканський оглядач", сообщает "Европейская правда".
Правительство отказалось проводить на полигоне на территории страны учения Вооруженных сил США, НАТО и партнеров Альянса Defender Europe 21, которые сейчас проходят на европейском континенте.
Военные маневры на черногорской территории должны были проходить с 17 мая по 2 июня в горном массиве Синяевина. Против превращения этой местности в военный полигон выступали нынешние правящие партии при поддержке Сербской православной церкви.
Министерство обороны Черногории во главе с министром Оливерой Иньяк сообщило, что "черногорская армия не будет проводить военные учения на Синяевине, которые планировалось провести с 17 мая по 2 июня".
Решение об участии Черногории в крупных многонациональных военных учениях Defender Europe 21 было принято бывшим правительством.
Кроме того, Черногория не направит военное подразделение в миссию KFOR в Косово, как было запланировано. Официальной причиной Министерство обороны назвало пандемию коронавируса и бюджетные ограничения.
Против расширения участия черногорских военных выступал глава парламентского комитета по безопасности, представитель пророссийского и просербского "Демократического фронта" Милан Кнежевич.
В дополнение до 2024 года откладывается установка 3D-радара, который НАТО в 2019 году передал Черногории. По плану, принятому при предыдущей власти, предполагалось, что это произойдет до конца 2021 года.
Министр обороны Оливера Иньяк на заседании парламентского комитета по вопросам безопасности заявила, что установку радиолокационного оборудования откладывают на 2024 год, и следующие два года будут использованы для подготовительных работ.
Дальнобойный радар HR 3000 3D планировалось установить в горном массиве Беласица на севере Черногории. В случае установления радиолокационная станция смогла бы отслеживать пространство радиусом 500 км, до 30 000 м над уровнем моря.
Планы по установлению мощного радара в Черногории критиковали российские чиновники. В 2019 году председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов назвал это решение "недружественным шагом".
Черногория официально стала членом НАТО 5 июня 2017 года.
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