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Президент Байден отменил сразу семь указов Трампа
11:07 17.05.2021 |
Американский президент Джозеф Байден отменил сразу семь указов своего предшественника на этом посту - Дональда Трампа, - включая постановление, которое предполагало, что все потенциальные иммигранты в США должны были подтвердить наличие у них американской медстраховки. Это следует из приказа, обнародованного в пятницу, 14 мая, на сайте Белого дома.
В документе, в частности, указывается, что решение Трампа на этот счет "не отвечало интересам Соединенных Штатов". Постановление республиканца от октября 2019 года предполагало, что прибывшие в США по иммиграционной визе должны были подтвердить, что у них - достаточно средств для оплаты "разумно прогнозируемых медицинских расходов".
В числе других постановлений, действие которых было отменено - "о предотвращении цензуры в интернете" от мая 2020 года. Оно касалось ответственности онлайн-платформ за распространяемую ими информацию и, по мнению ряда аналитиков, подрывало доступ пользователей "к достоверной онлайн-информации".
Байден отказался от создания Национального сада американских героев
Отменен также указ "о защите американских памятников, монументов и статуй", который Дональд Трамп подписал 26 июня 2020 года на фоне протестов Black Lives Matter и уничтожения объектов, имевших отношение к колониальному прошлому.
Байден отказался и от идеи создания Национального сада американских героев со статуями "величайших американцев, когда-либо живших" в США.
США решили не проводить "ребрендинг" концепции внешней помощи
Кроме того, признаны были нецелесообразными постановления о "защите американцев от чрезмерной криминализации посредством реформы регулирования", "ребрендинг", касавшийся внешней помощи Вашингтона и продвижения нацвлияния, а также еще один указ - "о восстановлении памятников американским героям".
Байден начал отменять распоряжения Трампа вскоре после занятия должности главы государства. Так, в начале мая он повысил квоту приема страной беженцев в этом году с 15 тыс. до 62,5 тыс. Действовавший до этого исторически самый низкий лимит, который установила предыдущая администрация Дональда Трампа, "не отражает ценностей Америки как нации, которая приветствует и поддерживает беженцев", говорилось в заявлении главы Белого дома.
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