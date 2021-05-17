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Китай впервые успешно доставил зонд на поверхность Марса
09:48 17.05.2021 |
Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" совершил посадку на поверхности Марса. Об этом в субботу, 15 мая, сообщило агентство Xinhua.
По его данным, это - первая успешная доставка китайского зонда на другую планету.
Спускаемая капсула с марсоходом отделилась от космического аппарата примерно в 04.00 по местному времени (23.00 мск 14 мая).
Почти семимесячный полет "Тяньвэнь-1"
В феврале автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" после почти семимесячного полета достигла орбиты Марса и провела почти два месяца, исследуя потенциальные места посадки. Спуск в атмосфере Марса длился около 9 минут.
Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань.
Марсоход исследует грунт Красной планеты
Марсоходу предстоит исследовать геологическое строение Марса, а также проводить химический анализ состава грунта и вести поиск биомолекул и биосигнатур. Аппарат снабжен навигационной и топографическими камерами, прибором для метеорологических изменений и двумя детекторами. Наличие радиолокационной станции - одно из основных отличий китайской экспедиции: подобный прибор впервые доставлен на Красную планету.
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