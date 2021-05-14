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Россия официально признала Чехию и США недружественными странами
23:18 14.05.2021 |
Правительство России внесло Соединенные Штаты и Чехию в список недружественных иностранных государств.
Как сообщает "Европейская правда", распоряжение от 13 мая опубликовано на официальном портале правовой информации РФ.
В списке из двух стран помимо названий указано количество физических лиц, находящихся на территории России, с которыми дипломатические миссии США и Чехии и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры.
Из перечня следует, что чешские диппредставительства могу нанять до 19 таких физлиц, миссии США - ни одного.
Росссийские СМИ уточняют, что распоряжение принято в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 23 апреля "О противодействии недружественным действиям иностранных государств".
Указ ограничивает возможности дипмиссий и консульских служб таких государств нанимать физлиц, находящихся на территории России.
Положения указа не распространяются на граждан недружественных государств, которые прибыли оттуда в Россию в качестве сотрудников дипмиссий.
Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал лидеров стран Европейского союза выслать по меньшей мере по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой в деле о взрывах на складах во Врбетице.
Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.
Чехия после этого решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.
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