Россия официально признала Чехию и США недружественными странами

Правительство России внесло Соединенные Штаты и Чехию в список недружественных иностранных государств.

Как сообщает "Европейская правда", распоряжение от 13 мая опубликовано на официальном портале правовой информации РФ.

В списке из двух стран помимо названий указано количество физических лиц, находящихся на территории России, с которыми дипломатические миссии США и Чехии и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры.

Из перечня следует, что чешские диппредставительства могу нанять до 19 таких физлиц, миссии США - ни одного.

Росссийские СМИ уточняют, что распоряжение принято в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 23 апреля "О противодействии недружественным действиям иностранных государств".

Указ ограничивает возможности дипмиссий и консульских служб таких государств нанимать физлиц, находящихся на территории России.

Положения указа не распространяются на граждан недружественных государств, которые прибыли оттуда в Россию в качестве сотрудников дипмиссий.

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал лидеров стран Европейского союза выслать по меньшей мере по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой в деле о взрывах на складах во Врбетице.

Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Чехия после этого решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.