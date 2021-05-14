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В США полностью вакцинированным позволили в большинстве случаев не носить маску
12:57 14.05.2021 |
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объявили, что жители страны, полностью вакцинированные против коронавируса, могут отказаться от ношения масок и соблюдения дистанции на улице и в помещениях.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNBC.
"Любой полностью вакцинированный может участвовать в мероприятиях в помещении и на открытом воздухе, больших или малых, без маски или физического дистанцирования.
Если вы полностью вакцинированы, вы можете начать делать то, что перестали делать из-за пандемии. Мы все очень ждали этого момента, когда мы сможем вернуться к некоторому ощущению нормальной жизни", - сказала директор CDC Рошель Валенски.
В то же время, если федеральные или территориальные законы, а также правилах местного бизнеса, требуют носить маску и соблюдать дистанцию даже от вакцинированных, то они должны делать это.
Также они должны носить маски в общественном транспорте, в аэропортах и на вокзалах.
По данным CDC, хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса в США получили 154 миллиона жителей - 46% населения.
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