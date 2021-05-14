В США полностью вакцинированным позволили в большинстве случаев не носить маску

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объявили, что жители страны, полностью вакцинированные против коронавируса, могут отказаться от ношения масок и соблюдения дистанции на улице и в помещениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNBC.

"Любой полностью вакцинированный может участвовать в мероприятиях в помещении и на открытом воздухе, больших или малых, без маски или физического дистанцирования.

Если вы полностью вакцинированы, вы можете начать делать то, что перестали делать из-за пандемии. Мы все очень ждали этого момента, когда мы сможем вернуться к некоторому ощущению нормальной жизни", - сказала директор CDC Рошель Валенски.

В то же время, если федеральные или территориальные законы, а также правилах местного бизнеса, требуют носить маску и соблюдать дистанцию ​​даже от вакцинированных, то они должны делать это.

Также они должны носить маски в общественном транспорте, в аэропортах и ​​на вокзалах.

По данным CDC, хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса в США получили 154 миллиона жителей - 46% населения.