Во всем мире треть компаний сократят офисы после пандемии

На фоне пандемии коронавируса более трети крупных компаний решили сократить занимаемые ими офисные пространства в течение ближайших трех лет, сообщило в пятницу, 14 мая, агентство РБК со ссылкой на исследование, проведенное международной консалтинговой компанией Knight Frank по результатам опроса почти 400 международных компаний с общей численностью сотрудников более 10 млн человек.

Согласно исследованию, офисные площади планируют сократить 35% компаний, столько же компаний собираются сохранить свои помещения, а еще 30% - даже расширить их. В Москве уже сократился средний размер сделки аренды - с 2169 кв. м в 2019-м до 1757 кв. м в 2020 году. В первом квартале 2021 года средний размер сделки аренды стал еще меньше - 1230 кв. м.

Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина связала происходящее с трансформацией самого понятия офисного пространства: "Меняется само представление об офисном пространстве: теперь оно воспринимается как место встреч и совместной работы, а не только как оборудованные рабочие места. Арендаторы заинтересованы во flex-пространствах, лаундж-зонах с постепенным снижением количества рабочих мест".

Смешанный формат работы

59 процентов опрошенных компаний оценили опыт удаленной работы как "положительный" или "чрезвычайно положительный". В связи с этим они выбирают смешанный формат работы, улучшая свои офисы, а не отказываясь от них. В течение ближайших трех лет 47% компаний намерены повышать качество занимаемых ими помещений, 46% добавят новые услуги и удобства для сотрудников, а 55% - создадут больше пространств для совместной работы в офисах.

В пятерку самых популярных удобств, которые работодатели намерены добавить в офисы, вошли: постаматы с едой и напитками (65%); тренажерный зал (47%); парковки/места для хранения велосипедов (46%); уединенные пространства для отдыха и релаксации (45%); пункты самовывоза для заказов (45%).

Полностью отказываться от офисов за счет "удаленки" компании не планируют. Согласно опросу, 90% арендаторов во всем мире всему миру считают, что офисные пространства - стратегический инструмент их бизнеса.