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Лавров и Блинкен встретятся на сессии Арктического совета
09:37 13.05.2021 |
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора в среду, 12 мая, договорились провести отдельную встречу в рамках заседания Арктического совета на министерском уровне. Лавров и Блинкен обсудят двусторонние отношения и международные события на мероприятии в Рейкьявике 20 мая, отметил МИД РФ.
Призыв освободить Пола Уилана и Тревора Рида
Американская сторона подтвердила встречу. Глава Госдепа в беседе с Лавровым особо выделил намерение президента США Джозефа Байдена "действовать жестко" для защиты интересов Соединенных Штатов в ответ на шаги России, которые наносят ущерб США или их союзникам. Вашингтон вновь призвал Москву освободить американцев Пола Уилана и Тревора Рида. Уилан в 2020 году был приговорен в России к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, а Рид в том же году получил 9 лет лишения свободы за нападение на полицейских.
Отношения России и ряда западных стран, включая США, в последние недели обострились. В середине апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой и запретила въезд ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.
Арктический совет
Арктический совет учрежден в 1996 году. В его состав входят восемь стран - Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Основной целью организации является содействие сотрудничеству в регионе, особенно в вопросах защиты окружающей среды. Министерские встречи проходят раз в два года.
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