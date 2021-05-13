Финансовые новости
- |
- 13.05.21
- |
- 13:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В США частично восстановлена работа топливопровода Colonial Pipeline
09:29 13.05.2021 |
Крупнейший топливопровод в США постепенно возобновляет работу, сообщает компания-оператор Colonial Pipeline в среду, 12 мая, по местному времени. Подача топлива частично возобновилась, но, прежде чем трубопровод полностью восстановит работу после хакерской атаки, пройдет несколько дней.
Между тем сразу в нескольких штатах на восточном побережье возникли ощутимые перебои с бензином, некоторые автозаправки полностью закрылись, возле других выстроились огромные очереди. По подсчетам рыночных аналитиков, в Северной Каролине закрыто две трети всех заправок, в Вирджинии - до 44 процентов, в Южной Каролине и Джорджии - до 42%.
Топливо в пластиковых мешках
Цены на топливо достигли наивысшего уровня с 2014 года. Власти призвали американцев воздержаться от закупок топлива про запас. После того как в соцсетях появились изображения людей, заливающих топливо в пластиковые мешки для мусора, министр транспорта Пит Буттеджадж выступил с обращением, призвав не использовать для хранения топлива не предназначенные для этого емкости. Независимая Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) также предупредила о возможных "смертельных последствиях."
Хакерская атака на трубопровод
Colonial Pipeline ежедневно прокачивает более 2,5 млн баррелей нефтепродуктов в восточные и южные штаты с нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива по трубам общей длиной 8850 км. Фирма обеспечивает около половины поставок горючего на восточное побережье Соединенных Штатов.
В результате кибератаки 8 мая, ответственность за которую взяла на себя недавно появившаяся хакерская группировка DarkSide, работа трубопровода была полностью заблокирована. Хакеры использовали вредоносные программы, шифрующие данные в компьютерах, и потребовали выкуп за расшифровку. Представители Colonial Pipeline так и не сообщили, какую сумму от них требовали и были ли выплачены деньги.
Власти США проверяют возможные связи хакерской группировки с властями РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС отверг возможную причастность России к кибератаке.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Газ подешевеет? Почему Витренко не заберет облгазы у Фирташа
|Курс доллара на межбанке 12 мая подняли даже без покупок иностранцев под дивиденды
|Игра Путина с Зеленским. Почему Медведчук не сбежал в Москву
|Кабмин принял решение для получения дополнительных миллиардов от «Нафтогаза»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд освободил Amazon от выплаты 250 млн евро якобы неуплаченных в Европе налогов
|Лавров и Блинкен встретятся на сессии Арктического совета
|В США частично восстановлена работа топливопровода Colonial Pipeline
|Иран получил наиболее обогащенный за время своей ядерной программы уран - МАГАТЭ
|Палестинцы выпустили по Израилю около 1500 ракет за три дня
|Израиль сообщил об уничтожении ряда командиров ХАМАС
Это интересно
|Renault и Nissan вместе будут разрабатывать более дешёвые батареи для электромобилей
|Глава Dell считает, что дефицит микросхем продлится несколько лет
|Представлены видеокарты Nvidia GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3050 Ti, предназначенные для ноутбуков
|SpaceX в десятый раз запустила и посадила одну и ту же первую ступень ракеты Falcon 9
|Китайские производители признались, что темпы освоения новых техпроцессов снизились
|Nissan продал свою долю в Daimler за миллиард евро
|Pandora заменит природные алмазы на искусственные бриллианты