В США частично восстановлена работа топливопровода Colonial Pipeline

Крупнейший топливопровод в США постепенно возобновляет работу, сообщает компания-оператор Colonial Pipeline в среду, 12 мая, по местному времени. Подача топлива частично возобновилась, но, прежде чем трубопровод полностью восстановит работу после хакерской атаки, пройдет несколько дней.

Между тем сразу в нескольких штатах на восточном побережье возникли ощутимые перебои с бензином, некоторые автозаправки полностью закрылись, возле других выстроились огромные очереди. По подсчетам рыночных аналитиков, в Северной Каролине закрыто две трети всех заправок, в Вирджинии - до 44 процентов, в Южной Каролине и Джорджии - до 42%.

Топливо в пластиковых мешках

Цены на топливо достигли наивысшего уровня с 2014 года. Власти призвали американцев воздержаться от закупок топлива про запас. После того как в соцсетях появились изображения людей, заливающих топливо в пластиковые мешки для мусора, министр транспорта Пит Буттеджадж выступил с обращением, призвав не использовать для хранения топлива не предназначенные для этого емкости. Независимая Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) также предупредила о возможных "смертельных последствиях."

Хакерская атака на трубопровод

Colonial Pipeline ежедневно прокачивает более 2,5 млн баррелей нефтепродуктов в восточные и южные штаты с нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива по трубам общей длиной 8850 км. Фирма обеспечивает около половины поставок горючего на восточное побережье Соединенных Штатов.

В результате кибератаки 8 мая, ответственность за которую взяла на себя недавно появившаяся хакерская группировка DarkSide, работа трубопровода была полностью заблокирована. Хакеры использовали вредоносные программы, шифрующие данные в компьютерах, и потребовали выкуп за расшифровку. Представители Colonial Pipeline так и не сообщили, какую сумму от них требовали и были ли выплачены деньги.

Власти США проверяют возможные связи хакерской группировки с властями РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС отверг возможную причастность России к кибератаке.