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ЕС изменил методологию переговоров о вступлении с Черногорией и Сербией
08:49 12.05.2021 |
Европейский союз будет применять новую методологию по переговорам о вступлении с Черногорией и Сербией.
Соответствующее решение одобрил Совет ЕС, сообщает "Европейская правда".
"Европейский Союз и его государства-члены последовательно выражают свою однозначную поддержку европейской перспективе Западных Балкан. Эта твердая перспектива полноправного членства в ЕС для Западных Балкан отвечает собственным политическим и экономическим интересам Союза", - говорится в заявлении.
Процесс вступления Черногории и Сербии после пересмотра методологии сосредоточится на следующих элементах:
- Больший фокус на фундаментальных реформах: важно, а также в собственных интересах стран-кандидатов, чтобы они продолжали выполнять обязательства по реформам и давали ощутимые результаты в их осуществлении. Это является ключевым для реализации их европейской перспективы. Будет сильное внимания в течение процесса вступления к верховенству права, основным правам, функционированию демократических институтов и реформы государственного управления, а также к экономическим критериям.
- Усиленное политическое направление: ключевой элемент для усиления процесса расширения, регулярные межправительственные конференции на министерском уровне, вместе с Советами стабилизации и ассоциации, усилят диалог со странами-кандидатами и помогут сосредоточить усилия на ключевых реформах, которые должны обеспечить дальнейший прогресс.
- Усиленный динамизм: группирование переговорных разделов должно помочь странам-кандидатам ускорить подготовку путем перекрестных усилий по отдельным разделам, а также уделить больше внимания основным секторам и важнейшим реформам.
Переговоры о присоединении Черногории начались в июне 2012 года, а с Сербией в январе 2014 года.
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