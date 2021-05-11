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ЕС принял более строгие правила торговли товарами двойного назначения
12:50 11.05.2021 |
Европейский союз обновил свое законодательство по экспортному контролю применительно к "чувствительным" товарам и технологиям двойного назначения, таким как инструменты кибернаблюдения.
"Жесткий контроль позволит нам предотвращать нарушения и злоупотребления в области прав человека, не отставая при этом от новейших технологических достижений", - заявил Жуан Леау, министр финансов Португалии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.
В понедельник Совет ЕС принял постановление, обновляющее систему ЕС по контролю за предметами двойного назначения. Оно охватывает экспорт, брокерские операции, техническую помощь, транзит и передачу. Это собственно товары, программное обеспечение и технологии, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях.
Новое постановление, указывает Совет ЕС в своем пресс-релизе, усиливает контроль над более широким спектром новых технологий двойного назначения, а также координацию между государствами-членами ЕС и Еврокомиссией эффективного контроля на всей территории союза.
Оно обязывает производителей относиться "с должной осмотрительностью" к обороту таких товаров и отводит компаниям важную роль "в устранении рисков для международной безопасности", возникающих в связи предметами двойного назначения.
После подписания Европарламентом и Советом ЕС постановления будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 90 дней.
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