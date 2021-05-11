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Население Китая с 2010 года выросло на 72 млн и превысило 1,4 млрд человек
12:15 11.05.2021 |
Население Китая достигло 1 млрд 411 млн 780 тыс. человек, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 72 млн или 5,38%, сообщило во вторник Государственное статистическое управление результаты 7-й всекитайской переписи населения.
В среднем численность населения страны в этот период росла на 0,53% в год, в то время как с 2000 по 2010 год средний годовой рост составлял 0,57%.
По данным переписи, в Ките насчитывается 723 млн 339 тыс. 956 мужчин, то есть, 51,24% всего населения, женщин - 688 млн 438 тыс. 768, или 48,76%.
Численность трудоспособного населения Китая в возрасте от 16 до 59 лет в настоящее время составляет 880 млн человек.
По словам Главы государственного статистического управления Китая Нин Цзичжэя, это означает, что в Китае "трудовые ресурсы по-прежнему в изобилии".
По итогам переписи, средний возраст китайского населения в настоящее время составляет 38,8 года.
Численность жителей материковой части страны в возрасте от 0 до 14 лет составляет 253,38 млн, от 15 до 59 лет - 894,37 млн, старше 60 лет - 264 млн.
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