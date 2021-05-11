Финансовые новости
- |
- 11.05.21
- |
- 18:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сторонники независимости Шотландии выиграли выборы в местный парламент
12:02 11.05.2021 |
Шотландская национальная партия (SNP) победила на выборах в однопалатный парламент Шотландии, увеличив свои шансы в дальнейшем оказывать более активное давление на Лондон с целью проведения повторного референдума о независимости. После того, как в субботу, 8 мая, определилась ситуация с 86 мандатами, стало известно, что SNP получает 64 из них в борьбе за 129 мест в региональном законодательном органе.
Лидер SNP и глава правительства Шотландии Никола Стерджен уже заявила, что будет настаивать на референдуме, если сможет заручиться большинством в национальном парламенте.
SNP обещает новый референдум о независимости Шотландии
SNP не удалось получить абсолютное большинство, ей не хватило одного мандата. Для этого партии необходимо было одержать верх в Западном Абердиншире, чего, по мнению наблюдателей, не произошло.
Как полагают эксперты, Шотландская национальная партия может попытаться сформировать парламентскую коалицию с представителями Партии "зеленых", которым достались 8 мандатов.
Между тем британский премьер Борис Джонсон уже отклонил возможность проведения нового референдума о независимости Шотландии. В интервью The Daily Telegraph он назвал подобную инициативу "безответственной и безрассудной".
Референдум семилетней давности
На референдуме в 2014 году 55 процентов шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. Летом 2016 года на плебисците по "Брекзиту" 62 процента жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС. В марте 2017 года шотландский парламент поддержал проведение нового референдума о независимости, однако позднее Стерджен отказалась от него, заявив, что сначала должно стать понятно, на каких условиях будет проходить "Брекзит".
Шотландская национальная партия, однако, в целом видит целесообразность подобного референдума. Она может организовать его уже в конце 2023 года.
В октябре 2020 года лидер SNP попросила ЕС поддержать стремление Шотландии к независимости.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Подмандатные территории. Зачем Путин объявил набор боевиков в Госдуму
|Генпрокурор подписала подозрения Медведчуку и Козаку, СБУ устанавливает местонахождение Медведчука
|Урок «АрМоВиры» от Блинкена. Когда у Зеленского расшифруют церковный сигнал Вашингтона
|Укрэксимбанк два дня подряд скупал доллар на межбанке под вакцину
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|С 18 по 23 мая в Одессе впервые пройдет международный проект Odessa Wine Week
В РУБРИКЕ
|Подмандатные территории. Зачем Путин объявил набор боевиков в Госдуму
|Палестинские радикалы в секторе Газа во вторник, 11 мая, продолжили обстрел Израиля
|В ЕС могут запретить наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро
|ЕС принял более строгие правила торговли товарами двойного назначения
|ЕС намерен продвигаться к автономии в сфере обороны
|Экспансия цифрового юаня натыкается на равнодушие клиентов
Это интересно
|Google внедряет «будущее без паролей» для пользователей без разрешения
|Citroen выпустил крошечный электрический фургон
|Вышел первый рейтинг самых мощных флагманов с новым AnTuTu V9
|Ericsson и Samsung договорились о взаимном лицензировании
|Microsoft не получает прибыль от продаж Xbox
|В этом году на видеоигры будет потрачено более 175 млрд долларов
|Китайское киберподразделение закупает зарубежные антивирусы