Взрыв во Врбетице: Чехия хочет потребовать от РФ не менее 39 млн евро компенсации

Чехия потребует от России не менее 1 млрд чешских крон (39 млн евро) компенсации за ущерб, понесенный в результате взрыва боеприпасов на складе во Врбетице в октябре 2014 года. Об этом заявила вице-премьер, министр финансов Алена Шиллерова. Ее слова привел в субботу, 8 мая, чешский телеканал "Ческа телевизе" (Česká televize).

"Самый жизнеспособный путь, который кажется оптимальным, - это международная компенсация в соответствии с международным правом, потому что, если мы пойдем, например, путем компенсации ущерба через уголовное судопроизводство, это займет очень много времени", - подчеркнула Шиллерова.

Депутат чешского парламента Ондржей Бенешик в свою очередь высказал мнение, что добиться компенсации со стороны России будет сложно, однако Праге следует пойти на этот шаг.

Дипломатический скандал между Прагой и Москвой

Дипломатический скандал между Россией и Чехией разгорелся после того, как 17 апреля Андрей Бабиш и министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек сообщили о доказательствах причастности российской военной разведки ГРУ к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов.

В свою очередь, Москва отвергла все выдвинутые против нее обвинения и заявила о высылке 20 чешских дипломатов.

В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали также Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Со своей стороны, Болгария объявила в конце апреля одного из сотрудников российского посольства в Софии персоной нон-грата в связи с подозрениями в причастности спецслужб РФ к четырем взрывам на военных складах и заводах, случившимся в период с 2011 по 2020 годы.