Убийство известного критика властей в Ираке привело к протестам

Убийство антиправительственного активиста Ихаба аль-Вазни в Кербеле к юго-западу от Багдада вызвало протесты в Ираке. Об этом в воскресенье, 9 мая, сообщило агентство AFP.

По его данным, один из лидеров общенационального движения по борьбе с коррупцией был застрелен неизвестными на мотоцикле у своего дома. Происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения, начато расследование.

Вскоре после убийства протестные акции прошли в Кербеле и еще ряде городов на юге Ирака. Один из соратников активиста возложил ответственность за произошедшее на поддерживаемых Ираном повстанцев. "Они убьют нас всех. Они угрожают нам, а правительство молчит", - заявил он.

США, Иран и Великобритания осудили убийство

Между тем США и Иран уже осудили убийство. "Мы осуждаем террористический акт, произошедший в Кербеле. Такие действия рассматриваются как подрывающие безопасность и стабильность в стране", - заявили в посольстве Ирана.

В свою очередь посол Великобритании в Багдаде Стивен Хики отметил, что безнаказанность в связи с убийствами активистов с октября 2019 года повлекла за собой "лишь большее число смертей".

За этот период в Ираке около 30 активистов стали жертвами целенаправленных атак, еще десятки были похищены.