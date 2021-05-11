Хакеров из России подозревают в кибератаке на трубопровод в США

За кибератакой на оператора одного из крупнейших трубопроводов в США Colonial Pipeline, может стоять хакерская группа DarkSide, имеющая корни в России, сообщили вечером в воскресенье, 9 мая, американские СМИ со ссылкой на источники в структурах, связанных с обеспечением кибербезопасности.

По словам источников, эта группировка обычно атакует нерусскоязычные страны. DarkSide - относительно новая хакерская группа, но она применяет "изощренный подход" к вымогательству, отметили они. По мнению собеседников американских СМИ, власти России не причастны к кибератаке на Colonial Pipeline, который обеспечивает топливом почти половину населения восточного побережья США.

В прошлом власти США неоднократно обвиняли российские власти в спонсировании хакерских группировок и в причастности к различным кибератакам. Москва всегда отвергала подобные обвинения.

Кибератака с целью получения выкупа

Хакерская атака на оператора Colonial Pipeline началась 6 мая. Злоумышленники похитили массив данных, заблокировали компьютеры и потребовали денег. Сумма выкупа пока не известна. Источники Bloomberg сообщали, что вымогатели угрожали слить в интернет конфиденциальную информацию и оставить компьютеры заблокированными.

На следующий день после атаки Colonial Pipeline была вынуждена приостановить работу топливопровода. В настоящее время работа трубопровода постепенно восстанавливается. Власти США создали межведомственную рабочую группу специалистов для разработки планов на различные сценарии, в том числе на случай перебоев в поставках горючего.

Министерство транспорта в Вашингтоне, объявило в воскресенье о региональной чрезвычайной ситуации в таких штатах, как Флорида, Техас, Нью-Йорк и Пенсильвания. Это позволит властям организовать доставку горючего и нефтепродуктов в автоцистернах.

Между тем хакерская атака на крупнейший трубопровод США вызвала рост цен на нефть эталонных марок на международных рынках.