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Хакеров из России подозревают в кибератаке на трубопровод в США
09:12 11.05.2021 |
За кибератакой на оператора одного из крупнейших трубопроводов в США Colonial Pipeline, может стоять хакерская группа DarkSide, имеющая корни в России, сообщили вечером в воскресенье, 9 мая, американские СМИ со ссылкой на источники в структурах, связанных с обеспечением кибербезопасности.
По словам источников, эта группировка обычно атакует нерусскоязычные страны. DarkSide - относительно новая хакерская группа, но она применяет "изощренный подход" к вымогательству, отметили они. По мнению собеседников американских СМИ, власти России не причастны к кибератаке на Colonial Pipeline, который обеспечивает топливом почти половину населения восточного побережья США.
В прошлом власти США неоднократно обвиняли российские власти в спонсировании хакерских группировок и в причастности к различным кибератакам. Москва всегда отвергала подобные обвинения.
Кибератака с целью получения выкупа
Хакерская атака на оператора Colonial Pipeline началась 6 мая. Злоумышленники похитили массив данных, заблокировали компьютеры и потребовали денег. Сумма выкупа пока не известна. Источники Bloomberg сообщали, что вымогатели угрожали слить в интернет конфиденциальную информацию и оставить компьютеры заблокированными.
На следующий день после атаки Colonial Pipeline была вынуждена приостановить работу топливопровода. В настоящее время работа трубопровода постепенно восстанавливается. Власти США создали межведомственную рабочую группу специалистов для разработки планов на различные сценарии, в том числе на случай перебоев в поставках горючего.
Министерство транспорта в Вашингтоне, объявило в воскресенье о региональной чрезвычайной ситуации в таких штатах, как Флорида, Техас, Нью-Йорк и Пенсильвания. Это позволит властям организовать доставку горючего и нефтепродуктов в автоцистернах.
Между тем хакерская атака на крупнейший трубопровод США вызвала рост цен на нефть эталонных марок на международных рынках.
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