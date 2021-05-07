Боррель не видит готовности РФ к политическому урегулированию в Украине

Министры обороны стран ЕС обсудили действия России на границе с Украиной и в Крыму и пришли к выводу, что нет признаков того, что Москва проявляет готовность к политическому урегулированию ситуации, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Мы обсуждали Россию, ее недавнее наращивание сил в незаконно аннексированном Крыму и на границе Украины. Мы говорили о напряженности, которую это создает, и о том, что имплементация минских соглашений - это единственный путь к долгосрочному, политическому решению", - сказал Боррель в четверг в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

"Но не видно, чтобы Россия была настроена на это", - добавил он.

