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США пока не планируют сбивать неконтролируемую китайскую ракету
08:45 07.05.2021 |
Министерство обороны США в настоящий момент не планирует сбивать китайскую ракету-носитель "Чанчжэн-5В" (Long March 5B, или CZ-5B), которая должна неконтролируемо упасть на Землю. "Мы многое можем сделать, однако сейчас не намерены сбивать ее", - заявил глава американского Минобороны Ллойд Остин в четверг, 6 мая.
В Пентагоне ожидают, что обломки ракеты достигнут Земли 8 либо 9 мая. Точное место падения предсказать сложно. "Мы надеемся, что они упадут туда, где никому не навредят", - отметил Остин. Одновременно он косвенно обвинил Пекин в халатности. "Думаю, это говорит о том факте, что для тех из нас, кто действует в космосе, существует либо должно существовать требование работать в безопасном и продуманном режиме", - подчеркнул глава Пентагона.
29 апреля Китай запустил в космос базовый модуль своей орбитальной станции "Тяньгун-3". На низкую околоземную орбиту его доставила ракета-носитель "Чанчжэн-5В". Центральная ступень ракеты весом 20 тонн вращается вокруг Земли и неизвестно, где именно она в ближайшие дни может упасть. Вероятнее всего, обломки ракеты все же упадут в море или в ненаселенной местности, но существует риск, что они могут нанести ущерб людям или недвижимости.
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