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Китайское киберподразделение закупает зарубежные антивирусы
17:04 06.05.2021 |
Команда исследователей в области кибербезопасности Insikt Group из компании Recorded Future обнаружила на официальных военных сайтах Народно-освободительной армии Китая (НОАК) шесть документов о закупках, согласно которым Бюро 61419 Силы стратегической поддержки (ССО) НОАК приобрело антивирусное программное обеспечение у нескольких крупных американских, европейских и российских ИБ-фирм. Примечателен тот факт, что Бюро 61419 НОАК стремилось приобрести англоязычные версии программного обеспечения, а не версии на китайском языке.
Как полагают специалисты, покупка иностранного антивирусного программного обеспечения представляет собой высокий риск для глобальной цепочки поставок антивирусного программного обеспечения.
Предположительно, киберподразделения НОАК и хакерские группировки будут использовать зарубежные антивирусные программы в качестве тестовой среды для вредоносных программ собственной разработки. Они будут запускать вредоносное ПО через зарубежные антивирусные продукты, чтобы проверить его способность избегать обнаружение, тем самым повышая вероятность успешного заражения потенциальных жертв.
В другом сценарии киберподразделения НОАК займутся обратной разработкой программного кода иностранного защитного решения с целью найти ранее нераскрытые уязвимости. Затем хакеры проэксплуатируют данные уязвимости нулевого дня в рамках кибератак.
ССО также опубликовало документ о приобретении маршрутизаторов Cisco, среди других коммуникационных технологий. В документе используется тот же контактный адрес, что и для Бюро 61419.
В Китае с 2014 года действует запрет на использование иностранных антивирусных решений. В августе 2014 года Департамент закупок центрального правительства исключил «Лабораторию Касперского» и Symantec из списка утвержденных поставщиков программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности. Китайские официальные лица одобрили использование решений пяти китайских фирм: Qihoo 360 Technology, Venustech, CAJinchen, Beijing Jiangmin и Rising.
Напомним, Народно-освободительная армия Китая также подозревается в кибератаках на сотни целей в Японии, в том числе на космическое агентство и оборонные предприятия. Подозреваемые преступники действовали по приказу Бюро 61419 и заказали у киберпреступной группировки Tick серию кибератак на японские организации.
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