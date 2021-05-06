Пентагон расширил свою программу раскрытия уязвимостей

Министерство обороны США объявило о расширении своей программы раскрытия уязвимостей (Vulnerability Disclosure Program) - теперь она распространяется и на все публично доступные информационные системы министерства.

Программа «вытекает» из запущенной пять лет назад инициативы «Взломай Пентагон» (Hack the Pentagon). В 2016 году Эштон Картер (Ashton Carter), в то время занимавший пост министра обороны США, встретился с двумя хакерами, чтобы выразить им благодарность за сообщение об опасных уязвимостях на нескольких сайтах Пентагона. Эти хакеры были самыми успешными участниками проекта «Взломай Пентагон», ставшего первой программой bug bounty Минобороны. До того никакой возможности связаться с Пентагоном и сообщить об уязвимостях в его системах у исследователей безопасности не было.

«Из-за этого многие уязвимости остались невыявленными. Политика уязвимостей Министерства обороны США была запущена в 2016 году, когда мы продемонстрировали эффективность работы с хакерским сообществом и даже наняли хакеров для поиска и исправления уязвимости в системах», - сообщил директор цифровой службы обороны (Defense Digital Service) Бретт Голдштейн (Brett Goldstein).

Реализацией программы раскрытия уязвимостей занимается Центр борьбы с киберпреступностью Минобороны (Cyber Crime Center). За все время существования программы Пентагон получил от исследователей 29 тыс. сообщений об уязвимостях, и 70% из них были подтверждены.

Изначально программа ограничивалась только общественными сайтами и приложениями Минобороны, но теперь исследователи безопасности могут сообщать об уязвимостях во всех его общественно доступных сетях, в том числе в системах радиосвязи, IoT и промышленных системах.