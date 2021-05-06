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США хотели бы производить на своей территории до 30 % передовых чипов
09:03 06.05.2021 |
Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) в ходе недавнего мероприятия подтвердила, что в качестве краткосрочных мер по борьбе с дефицитом полупроводниковых компонентов ведёт ежедневные переговоры с тайваньскими производителями об увеличении поставок. В идеале, как она считает, нужно до 30 % объёмов производства перенести в США.
Речь, надо сказать, идёт о передовых литографических технологиях, которые в случае с кризисом в автопроме играют незначительную роль. Таким образом, нынешнее руководство США нацелено на долгосрочное превращение страны в одного из мировых лидеров по производству полупроводниковых компонентов. Сейчас доля США в производстве передовых чипов равна нулю, как признаёт госпожа Раймондо. Если рассматривать все литографические нормы, то в этом выражении США может претендовать на 12 % мирового производства компонентов.
Интересно, что министр торговли США фигурально упоминает о шести предприятиях, которые дадут работу тысячам американцев. Именно столько готова в ближайшие три года построить в Аризоне компания TSMC, если опираться на недавние слухи. В настоящее время кризис ярче всего проявляется в американском автопроме. Из-за нехватки полупроводниковых компонентов конвейеры местных автопроизводителей простаивают неделями, сотрудники теряют работу. Ford Motor на прошлой неделе заявила, что будет вынуждена сократить объёмы производства машин в текущем квартале в два раза, а всего по итогам года компания не сможет выпустить 1,1 млн автомобилей.
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