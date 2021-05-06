КНР останавливает деятельность в рамках экономического диалога с Австралией

Китай бессрочно приостанавливает всю деятельность в рамках китайско-австралийского стратегического и экономического диалога из-за "идеологических предрассудков австралийских официальных лиц", говорится в заявлении Государственного комитета по реформам и развитию Китая.

Отмечается, что в последнее время "некоторые официальные лица из австралийского правительства," исходя из мышления холодной войны и идеологических предрассудков, приняли серию мер, которые мешают нормальным обменам и сотрудничеству между Китаем и Австралией".

"В связи с отношением правительства Австралии к китайско-австралийскому сотрудничеству, Государственный комитет по реформам и развитию Китая принял решение бессрочно приостановить всю деятельность в рамках механизма китайско-австралийского стратегического и экономического диалога, проводимого совместно Государственным комитетом по реформам и развития Китая и соответствующими австралийскими министерствами", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Отношения между Китаем и Австралией ухудшились в прошлом году, когда Канберра выступила за проведение международного расследования происхождения пандемии COVID-19, что вызвало резкую реакцию Пекина, а также привело к экономическим ограничениям в отношении австралийского экспорта в Китай.

В апреле этого года Австралия отозвала два соглашения, заключенных штатом Виктория с Китаем в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь".

Кроме того, по данным СМИ, правительство Австралии пересматривает решение о лизинге порта Дарвин на 99 лет китайской компании.