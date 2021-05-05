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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ЕС защитится от недобросовестной конкуренции со стороны Китая

17:59 05.05.2021 |

Мир

 

Еврокомиссия (ЕК) усилит защиту европейских компаний от недобросовестной конкуренции со стороны фирм из Китая и других стран, получающих субсидии от государства. Регулятор в среду, 5 мая, представил законопроект, обязывающий иностранные фирмы раскрывать информацию о таких субсидиях в случае поглощения ими европейских компаний и при распределении тендеров. Иностранные компании будут обязаны предоставлять такую информацию при сделках или тендерах, сумма которых превышает установленный порог.

В случае слияния или поглощения фирмы должны будут предоставлять данные о получении ими госсубсидий в том случае, если оборот одного из партнеров составляет не менее 500 млн евро, а объем иностранных субсидий - не менее 50 млн евро. При распределении тендеров планка установлена на уровне 250 млн евро. В обоих случаях компании должны будут заранее уведомлять ЕК о получении ими субсидий от правительств стран, не входящих в Евросоюз. В противном случае им будут угрожать штрафы.

Ратификация соглашение ЕС-КНР затормозилась

Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, представляя законопроект, отметила, что в 2019 году приток иностранных инвестиций в Евросоюз составил 9 трлн евро. "Открытость европейских рынков требует справедливости, это особенно важно, чтобы поддержать экономику ЕС в период восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавируса", - указала она.

Между тем решение вопроса об углублении экономических отношений между ЕС и КНР отложено на неопределенный срок. Целый ряд депутатов Европарламента 4 мая заявили, что они не ожидают скорого возобновления процедуры ратификации соглашения между Евросоюзом и Китаем об инвестициях.

Председатель КНР Си Цзиньпин сильно просчитался, введя санкции против представителей ЕС за критику нарушений прав человека в Китае, заявил эксперт по Китаю из фракции "зеленых" в Европарламенте Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer). Ранее зампредседателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис на фоне дипломатических трений с КНР заявил, что ратификация этого документа активно продвигаться не будет. "Мы не можем игнорировать более широкий контекст отношений между ЕС и Китаем", - пояснил он.
По материалам: Deutsche Welle
 

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