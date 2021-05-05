Напряженная ситуация в мире может привести к новому «железному занавесу» - эксперт

По мнению политолога Даниила Богатырёва в последние недели международные отношения характеризуются нарастанием конфронтации между различными центрами силы.

По словам эксперта-международника, для современной геополитической обстановки в мире характерно начало не одной, а двух холодных войн: Между Россией и США в Восточной Европе и между Китаем и США в Юго-Восточной Азии.

«К примеру, недавняя встреча представителей Госдепартамента США и МИД КНР на Аляске только усугубила противоречия между странами. По итогам встречи прозвучали недвусмысленные конфронтационные заявления. Американская сторона высказала китайской претензии о нарушении прав человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном округе, возрастающем давлении на Тайвань. Китайцы, в свою очередь указали США на факты нарушения прав человека в самой Америке во время подавления протестного движения BLM», - заявил Богатырёв.

По мнению политолога, аналогичный уровень конфронтации также достигнут между США и Российской Федерацией.

«На сегодняшний день мы видим попытки ликвидации в России и Беларуси внутренней оппозиции. Так, российской властью запущен процесс по признанию структуры Алексея Навального (Фонд борьбы с коррупцией - ред.) экстремистской организацией. В Беларуси также не случайно именно сейчас раскрыли так называемый заговор оппозиционной интеллигенции», - считает эксперт.

Как отметил политолог, все эти процессы в будущем могут привести к образованию феномена «больших пространств» в различных регионах мира, которые будут являться по сути зонами непосредственного влияния того или иного крупного государства.

«Мы входим в мир «больших пространств», в мир зон влияния, где между ними будет разгораться холодная война и в будущем не исключены серьезные ограничения передвижения граждан и любой другой трансграничной деятельности. Подобные вещи будут возможны только в рамках своего большого пространства, то есть это приведет к опусканию самого настоящего «железного занавеса», как это было в прошлую холодную войну», - подытожил Богатырёв.

Полное видео вы можете посмотреть на YouTube-канале «Клуб экспертов».

Подписаться на канал Клуб Экспертов можно здесь.