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Уоррен Баффет выбрал преемника для своей бизнес-империи
13:36 05.05.2021 |
В случае ухода миллиардера Уоррена Баффета с поста гендиректора холдинговой компании Berkshire Hathaway его место займет вице-президент Грег Абель. Об этом заявил Баффет, сообщает CNBC.
"Директоры согласны с тем, что, если бы со мной что-то случилось сегодня вечером, то это Грег будет тем, кто возьмет все на себя завтра утром", - заявил 90-летний Баффет.
58-летний Абель руководит Berkshire Hathaway Energy в крупного поставщика электроэнергии в США. Еще одним кандидатом был 69-летний руководитель страхового бизнеса Аджит Джайн. Баффет подчеркнул, что относительная молодость Абеля "имеет реальное значение".
Баффета спросили о преемнике после того, как вице-председатель холдинга Чарли Мангер заявил на собрании акционеров Berkshire, что "Грег сохранит культуру", обсуждая бизнес-модель компании.
"Я подозреваю, что Баффет неохотно сообщил об этом. Коронация Абеля - не совсем сюрприз", - прокомментировал новость аналитик Edward Jones&Co Джим Шанахан, сообщает Reuters.
Сам Баффет в 2013 году называл преемника "первоклассным человеком".
"В этом мире много умных людей, но некоторые из них делают очень глупые вещи. Он умный парень, который никогда не сделает глупостей", - заявил тогда Баффет.
Berkshire Hathaway состоит из более 60 компаний. Они работают в таких областях, как страхование, инвестиции, производство и торговля мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием. Еще холдинг владеет акциями почти 30 компаний (в частности Apple, CocaCola, Visa, Amazon.com). Стоимости ативов компании превышает $600 млрд. Прибыль по итогам 2020 года - $45,2 млрд (-48%).
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