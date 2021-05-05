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Венесуэла перевела пособия в цифровую валюту El Petro
11:28 05.05.2021 |
Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился осуществлять социальные выплаты в национальной цифровой валюте El Petro.
Инициатива призвана защитить пособия от гиперинфляции.
«Я принял предложение, которое послужит финансовой и экономической стабильности, - «петролизировать» социальные выплаты служащим централизованной, децентрализованной государственной администрации и госсектора», - заявил Мадуро.
Напомним, цифровая валюта El Petro, якобы обеспеченная добываемой в стране нефтью, появилась в начале 2018 года.
Ряд предприятий Венесуэлы обязали совершать сделки в El Petro. Позднее Николас Мадуро заявил, что в стране будет действовать новая система зарплат и цен, привязанная к национальной цифровой валюте.
Национальная цифровая монета не пользуется спросом среди населения. Розничные продавцы отказываются принимать ее к оплате.
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