Финансовые новости
- |
- 30.04.21
- |
- 09:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Праге протестовали против президента Чехии
08:58 30.04.2021 |
Около 10 тысяч человек вышли на улицы и собрались на Вацлавской площади в Праге вечером в четверг, 29 апреля, протестуя против политики президента Чехии Милоша Земана в отношении России. При этом протестующие сохраняли социальную дистанцию из-за коронавирусных ограничений.
Организовало акцию общественное движение "Миллион мгновений для демократии". По словам его представителей, Земан движет Чехию "прямо в руки России", распространяя "те же самые сказки, что и российские дезинформационные сайты, и российская пропаганда".
Если Земан останется на посту президента, это будет нести "риск для безопасности", заявил председатель движения Беньямин Ролл. Протестующие также подписывали петицию за то, чтобы предать Земана суду по обвинению в государственной измене.
Критика Земана
Ранее, 27 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг слова Милоша Земана о том, что у чешского следствия есть две версии взрыва на складе боеприпасов во Врбетице - неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб. По словам Бабиша, власти Чехии рассматривают лишь одну версию взрыва во Врбетице - и это версия причастности российских спецслужб.
В свою очередь, глава МВД Чехии Ян Гамачек раскритиковал Земана, заявив, что попытка объяснить "столь сложный случай" в восьмиминутной речи была "бесполезной" и лишь "порадовала Москву".
Дипломатический конфликт между Чехией и Россией
Дипломатический кризис между Россией и Чехией начался 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Кремль отверг обвинения со стороны Праги.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара скатился, несмотря на крупные валютные покупки Укрэксимбанка «под вакцину»
|Кукиш Вашингтону. Почему Галущенко стал министром энергетики
|Энергетическое эмбарго, отключение от SWIFT: Европарламент предлагает наказания для РФ за новую агрессию
|Почти случайное совпадение: Почему после увольнения Коболева к Джулиани пришли с обыском
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Праге протестовали против президента Чехии
|Штаты распространили жесткое заявление о последних изменений в руководстве Нафтогаза
|Сенат США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам
|Кукиш Вашингтону. Почему Галущенко стал министром энергетики
|Энергетическое эмбарго, отключение от SWIFT: Европарламент предлагает наказания для РФ за новую агрессию
|ЕС финально ратифицировал соглашение о торговле с Британией после Brexit
Это интересно
|Семья лидера Samsung заплатит более 10,8 млрд долларов налога на наследство
|В Великобритании скоро разрешат беспилотные автомобили на автодорогах
|Компания Renault остановила разработку новых дизельных моторов
|Microsoft и Intel усовершенствовали поиск скрытых майнеров
|Первый пикап Hyundai представили официально
|Honda показала дизайн интерьера будущих моделей
|Участников видеоконференций Zoom теперь можно рассадить в виртуальном помещении с помощью Immersive View