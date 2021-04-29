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ЕС финально ратифицировал соглашение о торговле с Британией после Brexit
15:54 29.04.2021 |
Совет ЕС одобрил торговое соглашение об отношениях с Британией после Brexit, а также соглашение о сотрудничестве и безопасности информации, что стало финальным шагом в ратификации соглашения Евросоюзом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальное сообщение пресс-службы.
Теперь Великобритания получит сообщение о завершении внутренних процедур в ЕС, после чего соглашения и сопровождающие тексты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу с 1 мая.
Напомним, о достижении согласия между сторонами объявили еще 24 декабря, а подписание состоялось 30 декабря. Так как переговоры продолжались почти до последнего момента, ЕС не успел ратифицировать соглашение до того, как Великобритания с 1 января вышла из единого рынка, до сих пор она применялась предварительно.
Европарламент ратифицировал соглашение 27 апреля.
Отметим, несмотря на заключения и ратификации соглашения, ряд вопросов в отношениях между ЕС и Британией до сих пор не решены окончательно, в частности относительно рыболовли. Проблемным остается вопрос движения товаров между Ирландией - членом ЕС, Северной Ирландией и остальной Великобритании.
В марте Евросоюз начал юридическую процедуру против Британии из-за того, что Лондон в одностороннем порядке изменил торговые требования по Северной Ирландии, продолжив переходный период до начала проверок товаров, ввозимых в Северной Ирландии, чтобы упростить их движение. По этой причине Европарламент откладывал голосование за ратификацию соглашения.
В то же время в самой Северной Ирландии обострилось недовольство юнионистов по поводу того, что между регионом и остальной Британии фактически появилась граница.
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