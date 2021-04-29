Боррель не надеется на скорое улучшение отношений с Россией

Западу не следует ожидать скорого улучшения отношений с Москвой, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Думаю, мы должны быть готовы к затяжному и тяжелому периоду в наших отношениях с Россией", - заявил он в среду, 28 апреля, в Европарламенте. По его словам, они достигли новой низшей точки и нельзя исключить, что отрицательная динамика будет продолжаться.

При этом главный дипломат Евросоюза указал на некоторые "очевидные примеры" ухудшившихся отношений - ситуацию на востоке Украины, состояние здоровья отбывающего реальный срок критика Кремля Алексея Навального, конфликт с Чехией и постоянную дезинформацию со стороны РФ.

Боррель: Россия стремится углубить конфронтацию с Западом

В частности, он отметил, что несмотря на заявления об отводе российских войск от украинской границы, Москва "не продемонстрировала готовности покончить с конфликтом". Кроме того, Боррель выразил "глубокие опасения" в связи с процессом по признанию экстремистскими организаций Алексея Навального. При этом в связи с предстоящими в сентябре выборами в Госдуму следует ожидать не улучшения ситуации, а, напротив, еще большего ограничения основополагающих свобод в стране, добавил Боррель.

Одновременно он подчеркнул, что считает "крайне серьезными" обвинения в причастности России к взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году. ЕС выразил "полную поддержку и солидарность" правительству в Праге, напомнил глава европейской дипломатии.

Боррель также заявил о внушающей опасения позиции российских властей, которые, по всей видимости, преднамеренно стремятся углубить конфронтацию с Западом. "Мы должны найти предварительное компромиссное решение, которое бы предотвратило постоянную конфронтацию с соседом, по-видимому решившим действовать как противник", - указал он. Боррель также подчеркнул, что ЕС не согласится с устрашающими мерами Москвы.

Конфликты с Украиной и Чехией

Усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной в последние недели вызвало обеспокоенность ЕС и США. По данным Брюсселя, РФ разместила у границ Украины и в аннексированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск.

В середине апреля начался дипломатический кризис между Россией и Чехией. Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о "беспрецедентном террористическом акте". Эксперты назвали происходящее самым глубоким кризисом в отношениях между двумя государствами за многие десятилетия. Кремль отверг обвинения со стороны Праги. Чехия сначала выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ - 20 чешских. Затем Чехия объявила о высылке еще нескольких десятков сотрудников дипмиссии РФ, в знак солидарности с Прагой российских дипломатов выдворили еще ряд стран ЕС.

Дело Навального и приостановка работы ФБК

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Оппозиционер с 31 марта держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. После массовых акций солидарности с Навальным 21 апреля в России и мире политика обследовали врачи, затем он объявил об окончании голодовки.

Московский городской суд 27 апреля ограничил деятельность основанных Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ). Это решение принято по просьбе московской прокуратуры в качестве обеспечительной меры, до рассмотрения иска об их запрете. Днем ранее прокуратура своим решением приостановила деятельность штабов Навального по всей стране.