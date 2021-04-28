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Кипр незаконно раздал 3500 «золотых паспортов»
13:58 28.04.2021 |
Во время действия программы "золотых паспортов" с 2007 по 2020 год гражданство Кипра незаконно получили 3500 родственников инвесторов в экономику страны. Об этом пишет агентство AP во вторник, 27 апреля, ссылаясь на результаты работы независимой комиссии, расследовавшей злоупотребления при получении "золотых паспортов".
Комиссия отмечает, что власти Кипра выдавали паспорта родственникам инвесторов, несмотря на то, что это не было предусмотрено законом. Кроме того, около 770 паспортов были выданы властями инвесторам, которые не подпадали под соответствующие критерии.
Программа предоставления гражданства в обмен на инвестиции перестала действовать на Кипре 1 ноября 2020 года на фоне скандала, в ходе которого выяснилось, что гражданство страны могут получить даже осужденные преступники.
Расследование "Аль-Джазиры"
В августе в стране разразился скандал из-за расследования, проведенного журналистами арабского телеканала "Аль-Джазира". Журналист, выдававший себя за гражданина КНР, который был якобы осужден у себя в стране за отмывание денег, связавшись с юристами, риелторами и даже спикером парламента, получил подтверждение, что гражданство Кипра при наличии денег может получить даже осужденный. На фоне скандала председатель кипрского парламента Димитрис Силлорис подал в отставку.
Кипр официально подвергался критике в ЕС за недостаточную проверку происхождения денег соискателей гражданства из числа иностранных инвесторов. В конце 2019 года власти Кипра были вынуждены отозвать 26 "золотых паспортов". Сообщалось, что около 40 процентов паспортов в ходе программы были выданы гражданам России.
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