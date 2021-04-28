Финансовые новости
- |
- 28.04.21
- |
- 18:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Европарламент одобрил торговое соглашение ЕС и Великобритании
12:10 28.04.2021 |
Европарламент (ЕП) одобрил торговое соглашение между Евросоюзом и Великобританией в рамках "Брекзита". В результате устранено последнее препятствие к полной ратификации договора между сторонами о торговле и сотрудничестве после выхода Британии из состава ЕС. В поддержку торгового соглашения проголосовали 660 депутатов, пятеро были против и 32 воздержались, сообщил Европарламент в среду, 28 апреля. Онлайн-голосование состоялось еще во вторник, но его результаты объявлены лишь теперь.
Положительный исход голосования в ЕП окончил длившиеся более четырех лет напряженные переговоры и дебаты из-за решения Великобритании покинуть Евросоюз после 47-летнего пребывания в составе этой организации. Бывший член либеральной фракции Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт в своем микроблоге в Twitter так прокомментировал голосование в ЕП:
"Первое торговое соглашение в истории, которое возводит барьеры и отменяет свободы? Провал для обеих сторон, но лучше, чем ничего. Я все еще верю, что в один прекрасный день честолюбивый молодой политик захочет вернуть Великобританию в Евросоюз!"
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Кулик: Увольнение Степанова не поможет Зеленскому, нужны срочные антикризисные меры
|В Украине запустят рынок земли с 1 июля: кто и как сможет купить
|Муж-нардеп, Ляшко и земельный скандал: Что известно о новом председателе Киевоблсовета Наталье Гунько
|Доллар подешевел на межбанке 27 апреля, но банкиры допускают рост его курса из-за выплат по НДС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дело в политике или качестве? Почему Бразилия отказалась от «Спутника V»
|Кипр незаконно раздал 3500 «золотых паспортов»
|Виталий Портников: Лавров создаёт миф об «агрессивной Украине»
|Европарламент одобрил торговое соглашение ЕС и Великобритании
|Иран разрешил финучреждениям оплачивать импорт биткоинами
|Жесткий карантин в Турции не коснется туристов
Это интересно
|Участников видеоконференций Zoom теперь можно рассадить в виртуальном помещении с помощью Immersive View
|В приложениях Facebook появится мини-плеер для прослушивания подкастов и музыки из Spotify
|Представлен гибридный кроссовер Huawei
|Для китайского космодрома Вэньчан построят суперкомпьютер с рекордной стоимостью более $3 млрд
|Новый Mercedes-Maybach S-Class: теперь и с шестью цилиндрами
|Автомобили Renault не смогут разогнаться быстрее 180 км/ч
|Ferrari показала новый лимитированный суперкар