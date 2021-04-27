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Венгрия заблокировала более жесткое заявление «Вышеграда» с критикой России – СМИ
13:43 27.04.2021 |
Премьер Венгрии Виктор Орбан не согласился с более жесткой по отношению к России версией декларации Вышеградской четверки, поэтому был утвержден более мягкий вариант.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Чехия, Польша, Словакия и Венгрия 26 апреля утвердили официальное заявление, осуждающее недавно раскрытую российскую военную тайную операцию в Чехии, а именно взрыв на складе боеприпасов в 2014 году.
Однако они отвергли жесткую версию заявления, которую венгерский премьер-министр Виктор Орбан, известный гораздо более дружественной позицией в отношении Москвы, признал неприемлемой.
Первоначальный вариант декларации, разработанный Польшей, был гораздо жестче и требовал отмены проекта газопровода "Северный поток-2", а также выражал решительную поддержку Украине и Беларуси.
Словакия ранее решила выслать трех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, а Польша ведет давние дипломатические споры с Москвой.
На прошлой неделе Россия выслала пять сотрудников посольства Польши в Москве после того, как Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата за нарушения дипломатического статуса. Венгрия пока не анонсировала подобных шагов против России.
Орбан, в отличие от своего польского коллеги, поддерживал хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным и выступал с критикой санкций против России из-за аннексии Крыма. В настоящее время Венгрия является единственной страной ЕС, которая использует российскую вакцину от коронавируса.
Из-за позиции Венгрии окончательная декларация солидарности Вышеградской четверки с Чехией была сокращена.
"Вместе с премьер-министром Чехии мы решительно осуждаем незаконные и жестокие действия, совершаемые российскими оперативниками. Мы не позволим этой деятельности разделить Европу. Страны Вышеградской группы решительно настроены принять меры совместно с другими странами-членами Европейского Союза для укрепления нашей устойчивости", - говорится в заявлении.
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