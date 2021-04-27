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Фармрегулятор Бразилии не допустил импорт «Спутника V»
08:44 27.04.2021 |
Фармрегулятор Бразилии Anvisa не допустил импорт российской вакцины "Спутник V". Во вторник, 27 апреля, члены правления фармрегулятора единогласно решили отказать в допуске из-за "неотъемлемых рисков" и "серьезных дефектов". Разработчики вакцины не предоставили достаточного объема информации, который подтверждал бы ее надежность, качество и эффективность, говорится в решении Anvisa.
Ранее техническое подразделение Anvisa рекомендовало не разрешать импорт "Спутника V", указав на "критически важные вопросы", связанные с безопасностью и эффективностью вакцины, которые необходимо разъяснить, прежде чем допускать ее ввоз. Принимая во внимание всю представленную документацию, данные, полученные при личных проверках, и информацию от других регулирующих органов, в организации отметили, что "неотъемлемые риски" сейчас слишком велики.
Решающим аспектом стало наличие в вакцине аденовируса, способного воспроизводиться, что, по словам менеджера Anvisa по лекарствам и биологическим продуктам Густаво Мендеса, является "серьезным" дефектом.
В то же время Национальная техническая комиссия по биобезопасности Бразилии (CTNBio), связанная с Министерством науки, техники и инноваций, одобрила коммерческое применение российской вакцины "Спутник V". Комиссия разрешила открыть производство вакцины в стране.
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