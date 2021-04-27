Британия пополнила санкционный список россиянами, связанными с «делом Магнитского»

Британский санкционный список пополнился именами россиян, связанных с "делом Магнитского". Их имена уже можно увидеть в аналогичных списках, принятых США и Евросоюзом. Британский министр иностранных дел Доминик Рааб называл санкции мощным новым инструментом для борьбы с коррупцией во всем мире.

Всего в новый список вошли 22 человека из шести стран, россиян среди них почти две трети, 14 человек. В соответствии со вступившим в 2018 году в Соединенном Королевстве законом о санкциях, их активы в Соединенном Королевстве будут заморожены, а им самим запрещается въезжать в страну.

Россияне, попавшие в список 26 апреля, ранее упоминались в связи с "делом Магнитского", названного так по имени сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, погибшего в конце 2009 года в московской тюрьме "Матросская тишина". Первыми так называемый Закон Магнитского приняли в 2013 году Соединенные Штаты, затем их примеру последовали Канада и несколько европейских стран.

Эти люди обвиняются в хищении $230 млн из российского бюджета. Сами они отрицали какую-либо причастность к хищениям и обвиняли в них самого Магнитского.

Юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский умер в 2009 году в СИЗО после того, как провел почти год в заключении, находясь под следствием по делу о неуплате налогов. Коллеги юриста и правозащитники утверждали, что в тюрьме ему не оказывали медицинскую помощь, а также избивали, добиваясь нужных показаний.

"Новый санкционный режим даст нам дополнительный мощный инструмент для привлечения к ответственности коррупционеров. Мы помешаем им использовать Британию как гавань для грязных денег, он поможет нам в борьбе с коррупцией во всем мире", - заявил он, выступая в парламенте.

Помимо россиян в список вошли братья Гупта, обвиняемые в коррупционных преступлениях в ЮАР, бизнесмен из Судана по кличке Аль-Кардинал, а также граждане Гондураса, Никарагуа и Гватемалы. Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб, комментируя пополнение санкционного списка в понедельник, назвал коррупцию риском для безопасности Британии.

Будет ли эффект?

Ольга Просвирова -корреспондент Би-би-си

Уже не в первый раз Европа вводит индивидуальные санкции против россиян, хотя их эффективность довольно сомнительна. У многих фигурантов и так никогда не было счетов в Британии, а значит, никаких существенных проблем попадание в под санкции для них не создает, говорил ранее в разговоре с Би-би-си британский политик, знакомый с процессом составления санкционных списков. Хотя Павел Карпов, например, бывал в Лондоне неоднократно.

Однако в Евросоюзе считают иначе: индивидуальные санкции там рассматривают как один из самых действенных инструментов - но не экономического, а именно политического давления. Однако даже в ЕС все чаще задаются вопросом: способствуют ли санкции в принципе демократическим изменениям в стране, в отношении которой они вводятся?

Российские чиновники привыкли говорить, что экономика страны полностью адаптировалась и не страдает из-за всевозможных секторальных санкций, затрагивающих отдельные отрасли экономики. Но в МВФ подсчитали, что с 2014 года западные санкции - речь идет именно о секторальных - сдерживали экономический рост России на 0,2% ежегодно.

Кто попал в список:

* Артем Кузнецов, бывший заместитель главы шестого отдела Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Москве.

* Павел Карпов, бывший следователь Главного следственного управления ГУВД по г. Москве. В 2012 году ушел в отставку.

* Станислав Гордиевский, занимавший должность следователя Следственного комитета при прокуратуре Южного Округа Москвы.

* Ольга Степанова, в 2001-2011 годах руководитель 28-й налоговой инспекции по Москве.

* Владлен Степанов, бывший муж Ольги Степановой.

* Елена Химина, глава 25-й инспекции ФНС.

* Андрей Павлов, юрист по корпоративным вопросам.

* Алексей Шешеня, юрист.

* Виктор Маркелов, бизнесмен.

* Дмитрий Клюев, владелец ныне прекратившего деятельность Универсального банка сбережений.

* Олег Уржумцев, следователь.

* Юлия Майорова, третий корпоративный юрист в списке.

* Геннадий Плаксин, бывший глава Универсального банка сбережений.

* Вячеслав Хлебников, бизнесмен.