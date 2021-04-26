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Для китайского космодрома Вэньчан построят суперкомпьютер с рекордной стоимостью более $3 млрд
16:59 26.04.2021 |
В китайских государственных СМИ появились сообщения о планах правительства КНР построить на космодроме Вэньчан, расположенном на острове Хайнань на юге Китая, суперкомпьютерный центр для анализа данных, связанных с космической индустрией и другими отраслями.
Предполагается, что стоимость суперкомпьютера для этого объекта составит 20 миллиардов юаней ($3,1 млрд), что сделает его одной из самых дорогих вычислительных машин в мире. Как сообщает газета Hainan Daily, начиная с 2022 года суперкомпьютерный центр будет предоставлять услуги обработки больших данных для ряда отраслей, включая аэрокосмический и морской секторы.
В следующем десятилетии Китай планирует создание огромных группировок коммерческих спутников для сервисов, которые будут предлагать различные услуги, начиная от доступа к высокоскоростному интернету на борту самолётов и заканчивая мониторингом поставок угля.
Чтобы выполнить намеченную программу, Китаю необходимо создавать более крупные ракеты, способные выводить на орбиту больше спутников, или же построить больше стартовых площадок. Впрочем, можно делать и то, и другое. В настоящее время у Китая есть четыре стартовых комплекса, включая три на материке и один на острове Хайнань.
Ранее в этом месяце правительство КНР заявило, что планирует построить новую коммерческую космическую базу на Хайнане, чтобы удовлетворить растущую потребность в запусках ракет. Новый суперкомпьютер будет обеспечивать выполнение вычислений, связанных с осуществлением запусков, а также будет анализировать данные, полученные в ходе реализации космических программ, предоставляя кроме того услуги смежным отраслям.
Вызывает удивление объявленная стоимость суперкомпьютера. Для сравнения - Великобритания потратит $1,56 млрд на суперкомпьютер для метеорологической службы. Самый быстрый в мире суперкомпьютер Fugaku обошёлся в немногим более $1 млрд с учётом десяти лет исследований и разработок. Предыдущий рекордсмен по стоимости, Summit, стоил $200 млн. Грядущий суперкомпьютер Frontier, первая в мире экзафлопсная система, стоит $600 млн, хотя эта сумма может увеличиться, если учесть стоимость всех научно-исследовательских проектов, связанных с его созданием.
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