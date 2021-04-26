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Глава МИД Ирана признал, что Тегеран лгал о сбитом самолете МАУ - NYT
15:59 26.04.2021 |
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал, что иранские военные изначально знали, что это они сбили самолет "Международных авиалиний Украины", но требовали скрывать этот факт.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в аудиозаписи с участием Зарифа, который попал в СМИ, в частности, к изданию The New York Times.
На аудио записан мартовский разговор между главой МИД Ирана и экономистом Саидом Лейлазом, который не должен был быть обнародован - Зариф неоднократно это подчеркивал во время беседы. Аудиозапись попала к телеканалу Iran International со штаб-квартирой в Лондоне, а тот поделился файлом с The New York Times.
Во время разговора Зариф подтверждает, что его роль как представителя Ирана на мировой арене сильно ограничена. По его словам, решения принимаются верховным лидером или зачастую Корпусом стражей исламской революции - военной ветвью власти Ирана.
В разговоре глава МИД Ирана отметил факт сокрытия сбития Корпусом стражей исламской революции украинского авиалайнера возле Тегерана. Иранские военные сразу поняли, что это их ракеты попали в самолет, но признались в этом только через три дня.
Вскоре после того, как самолет был сбит, Зариф присутствовал на небольшом заседании совета национальной безопасности с двумя высшими военными командирами. По его словам, он заявил присутствующим, что мир требует объяснений. Командиры "напали" на него и сказали, чтобы он написал в Twitter, что новость о сбивании самолета иранскими военными не соответствует действительности.
"Я сказал: "Если в него попала ракета, сообщите нам, чтобы мы увидели, как мы можем это решить. Бог - мой свидетель, они отреагировали на меня так, будто я отрицал существование бога", - сказал Зариф.
Министерство иностранных дел Ирана не отрицает подлинность записи, но поставило под сомнение мотив утечки. Представитель министерства Саид Хатибзаде назвал это "неэтичной политикой" и сказал, что выпущенная часть аудиозаписи не отражает всего объема комментариев Зарифа.
Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.
На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Через неделю после катастрофы президент Ирана Хасан Рухани объявил, что причиной катастрофы стала человеческая ошибка.
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